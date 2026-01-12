8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが12日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「令和8年渋谷区はたちのつどい」に出演した。

「かわいいだけじゃだめですか？」など5曲を披露して若者たちの門出を祝った。自身も29日に20歳の誕生日を迎える桜庭遥花（19）は「すてきな思い出ができました」と笑顔。今年は「早寝早起きを心がけます。たくさん寝てしまうので、スッキリ起きられるようにしたい」と意気込んだ。 グループ最年少で、20歳を迎えた際は全員で食事に行ってお酒を飲むことも約束しているといい「レモンが大好きなので、レモンサワーを飲んでみたいです」と想像を膨らませた。

グループは今年の「NHK紅白歌合戦」出場を目標のひとつに掲げている。昨年は同事務所の先輩FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEが初出場を果たしており、桜庭は「キラキラしていてかっこよかった」。増田彩乃（22）も「先輩方もやられていましたが、紅白ならではの他のアーティストのみなさんとのコラボレーションとかも憧れです」と力を込めた。