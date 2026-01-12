ÂçÃÏ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÅ´¹üÈþ¡ª °Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë
¶¶¤Î¹½Â¤Èþ¤ò¶õ¤«¤é³Ú¤·¤à
¡¡²æ¤¬¹ñ¤ÎÅ´Æ»¤Ï¿ôÂ¿¡Ê¤¢¤Þ¤¿¡Ë¤Î¶¶ÎÂ¡Ê¤¤ç¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀþÏ©¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Á¾õ¤Ï·úÀßÈñÍÑ¤äÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¶¶ÎÂ¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÅ´Æ»¶¶ÎÂ¤ò¾å¶õ¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ÎÂ¤Î¹½Â¤²òÀâ¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÊ¸¸¥¤Ë¾ù¤ê¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿¶¶ÎÂ¤Î¹½Â¤Èþ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ´¹üÈþ¡ª¡Û¹ñÆâ¤Î¥ì¥¢¤Ê¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶¤ò¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¡Ê¶õÃæ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¤«¤Ä¾¯¿ôÇÉ¤Î¶¶ÎÂ·Á¼°¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¡Êtrestle¡Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Çºî¶ÈÂæ¤Î¡Ö²ÍÂæ¡×¡Ö¤¦¤Þ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Þ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¶¶µÓ¤ÎÅ·Éô¤Ë·å¤òºÜ¤»¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¡×¤È¾Î¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·å¤Ï¾åÏ©¼°¥×¥ì¡¼¥È¥¬¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÌÚ¶¶¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶¤¬Â¿¤¯²Í¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿¹ÎÓÅ´Æ»¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶¤Ï¡¢»³±¢ËÜÀþ¤ÎÍ¾Éô¶¶ÎÂ¡Ê1912Ç¯²Í¶¶¡¢ÄÌ¾Î¡¦Í¾ÉôÅ´¶¶¡Ë¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤11´ð¤Î¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¤¬ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤ÆÊÂ¤Ö»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤òÊÝÂ¸¤Î¤¦¤¨¡¢2010Ç¯¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¶¶¤Ø²Í¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏµìÂçÍ¼Ä¥Å´Æ»¤ÎÇÑÀþÀ×¤Ë¤¢¤ë°°Âô¶¶ÎÂ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇÑ¶¶ÎÂ¤Ï2014Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Ñ¥í¥À¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÀ¤ß¡¢³é¿å»þ¤Î¤ß½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥å¡¼¥Ñ¥í¥À¥à¤¬½×¹©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ïµì¹ñÆ»¤ÎÌÀÀÐ¶¶¤«¤é´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°°Âô¶¶ÎÂ¤Ï1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯¤Ë²Í¶¶¡£¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¤Ë¥×¥ì¡¼¥È¥¬¡¼¥À¡¼¡ÊI¥Ó¡¼¥à¥¬¡¼¥À¡¼¡Ë¤ò²Í¤±¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢·å¤Î¶¯ÅÙ¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥¹¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÄÁ¤·¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìËÌÃÏÊý¤ÏÀç»³Àþ¤ÎÂèÆó¹À¥Àî¶¶ÎÂ¤Ç¤¹¡£Î¦Á°ÇòÀî¡Á·§¥öº¬´Ö¤Î¹À¥Àî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶ÎÂ¤Ç¡¢¹âÄãº¹Ìó51m¤ËµÚ¤Ö¹À¥Àî¤ÎÃ«¤Ë¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶Ä¹¤Ï134.4m¤¢¤ê¡¢1931¡Ê¾¼ÏÂ6¡ËÇ¯¤Ë²Í¶¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï2¤«½ê¤¢¤ê¡¢¤½¤Î1¤«½ê¤ÏJRÀÄÇßÀþ¤Î·³Èª±ØÉÕ¶á¤Ë²Í¤«¤ë±üÂô¶¶ÎÂ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¡Ö¶õ¤«¤é»£¤Ã¤¿Å´Æ»¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¶¶ÎÂ¤Ç¡¢Á°¿È¤Ç¤¢¤ë»äÅ´¤ÎÀÄÇßÅ´Æ»»þÂå¤Ë²Í¶¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±üÂô¶¶ÎÂ¤Ï¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¤¬2´ð¤Ç¡¢Á´Ä¹¤ÏÌó105m¡¢¶¶µÓ¤Î¹â¤µ¤ÏÌó24m¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÂèÆó¹À¥Àî¶¶ÎÂ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆ»¤¬¶¶ÎÂ¤Î²¼Éô¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë´Ö¶á¤Ç¶Ä¤®¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦1¤«½ê¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÅÔ¿´Éô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤Ç¤¹¡£JR»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦¤òÌÜ»Ø¤¹·×²è¤Î¤â¤È¡¢Æ±±Ø¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¹â²Í¥Û¡¼¥à¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹â²Í¤Î°ìÉô¤¬¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÎ©Ìî¶¶ÎÂ¤Ç¤¹¡£JR¤ÈÆî°¤ÁÉÅ´Æ»¤ÎÎ©Ìî±Ø»ê¶á¤Ë¤¢¤ëÎ©Ìî¶¶ÎÂ¤Ï¡¢ÇòÀî¤ÎµÞ½Ô¤Ê³³¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¡¢ÇòÀî¤ËÃí¤°Î©ÌîÀî¤¬Â¤¤ê½Ð¤·¤¿¹âÄãº¹Ìó34m¤Î¼ÐÌÌ¤ÎÃ«¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ë²Í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯¤Ë²Í¶¶¤µ¤ì¡¢¶å½£Æâ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¥È¥ì¥Ã¥¹¥ë¶¶µÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂåÅÚÌÚ°ä»º¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¶ÎÂ¤Ï¶õ¤«¤é¸«¤ëÂé¸ïÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¾¯¡¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¶¶ÎÂ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¹©¾ì,
Ï·¸å,
Áòµ·