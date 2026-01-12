犬がおもちゃで遊んでいるときに唸る理由

犬がおもちゃで遊んでいるときに唸るのは、必ずしも怒っているからではありません。警戒心や敵意などから唸り声を上げることもありますが、唸ることによって、他にも様々な気持ちを表現します。

1.遊びが楽しくて嬉しくて興奮している

犬がおもちゃで遊んでいるときに唸るのは、遊びが楽しくて嬉しくて興奮しているからです。

遊びが楽しくて嬉しくて興奮してしまうことで唸るのは、ほとんどの犬によくあることです。また、犬の狩猟本能が刺激されたときにも、興奮して唸ることがあります。

おもちゃを使って遊んでいるとき、そのおもちゃを獲物として捉え、狩りをするような気持ちで楽しんでいるのでしょう。

2.お気に入りのおもちゃを独占したい気持ち

お気に入りのおもちゃを独占したい気持ちから、犬がおもちゃで遊んでいるときに唸ることがあります。

お気に入りのおもちゃでひとり遊びをしているとき、他の犬が近づこうとすると、唸ることがあります。飼い主が目の前を通るだけで唸ることもあります。

お気に入りのおもちゃを奪われてしまうのではないかと警戒しているのです。過去に無理におもちゃを取り上げられた経験があることも、唸る原因になることがあります。

3.遊びやコミュニケーションの一種

遊びやコミュニケーションの一種として、犬がおもちゃで遊んでいるときに唸ることがあります。

他の理由から唸り声を上げたとき、飼い主が面白がったり楽しんだりしている様子を見て、飼い主との遊び方として覚えたのでしょう。

わざと奪うフリをしてくる飼い主を犬も面白がっているのです。奪うフリをしないでいると、わざわざ目の前におもちゃをくわえてやって来て、奪ってほしそうにする犬もいます。

遊びやコミュニケーションの一種なのであれば、上手く付き合ってあげることで、犬も楽しんで遊ぶことができるでしょう。

4.おもちゃを奪われた過去の経験による防衛反応

おもちゃを奪われた過去の経験による防衛反応によって、犬がおもちゃで遊んでいるときに唸ることがあります。

無理に奪えば犬も怒ります。また奪われるのではないかと警戒します。唸ったり咬みついたりすることだってあります。

おもちゃを渡してほしいときは、無理に奪ってはいけません。「ちょうだい（放せ）」のしつけを行うことで、犬が自ら素直に渡してくれるようになります。

おもちゃで遊んでいるときに唸る犬へのしつけのコツ

おもちゃで遊んでいるときに唸ることは、決して悪いことではありません。様々な理由から唸ることがあるため、唸っている理由を知り、配慮のある対応をすることが大切です。

「ちょうだい（放せ）」のしつけをしましょう。飼い主から「ちょうだい」と言われたら、犬が自ら素直におもちゃを渡すことができるようにするためのしつけです。

奪われるのでは…と警戒して唸ることもなくなります。奪われたくなくて思わず飲み込んでしまった、というトラブルも防ぐことができます。

おもちゃの奪い合いによる犬同士の喧嘩も未然に防ぐことができます。

まとめ

犬がおもちゃで遊んでいるときに唸る理由を4つ解説しました。

遊びが楽しくて嬉しくて興奮している お気に入りのおもちゃを独占したい気持ち 遊びやコミュニケーションの一種 おもちゃを奪われた過去の経験による防衛反応

おもちゃで遊んでいるとき、犬が興奮しすぎてしまうと、何かとトラブルがつきものです。興奮しすぎてしまったときは、「ちょうだい」を指示しましょう。

おもちゃを口にくわえたまま唸るときは、その場におすわりをさせ、少し落ち着かせてから「ちょうだい」を指示してみてください。

ちょうだいは、犬がおもちゃで安全に遊ぶために必須のしつけであると言えるでしょう。