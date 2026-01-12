勝手にドアを開けた意外な犯人の正体が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で44万7000回再生を突破し、「マジで人間かと思ったｗ」「想像の8倍デカい」「ずるいずるいずるいずるい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、いきなりドアが開いたと思ったら…「マジで人間かと思ったｗ」】

ドアが開いたと思ったら…

TikTokアカウント「masuo_maruo」の投稿主さんが、ある朝、ベッドで寝ていたときのこと。知らないうちに起床時間になったのか、扉の外で誰かの気配がしたといいます。もしかして、親が起こしにきてくれた…？ぼんやりそんなことを考えていると、扉が開かれて訪問者が入室。

しかし、入ってきたのは親ではありませんでした。無駄のない動きで枕元に近づいてきたのは、愛犬のスタンダードプードル『ますお』ちゃんと『まるお』ちゃん！！ますおちゃんが、2本足で立ち上がって器用に扉を開けたというのです。まるで人間みたいな入室の仕方に、思わず笑いがこみあげます…！

プロみたいな開け方に爆笑♪

列をなしていそいそと枕元にやってきた2頭は、投稿主さんの顔に順番にタッチしたといいます。その光景は、まるで投稿主さんの目覚まし役を買って出ているよう…♡2頭の大きな体は迫力満点ですが、優しい起こし方から投稿主さんへの愛が伝わります。

ちなみに、扉を開けることができるのはますおちゃんだけなのだそう。特に教えたことはなく、自然と開けるようになったのだといいます。初めは毎回驚いていたものの、今ではすっかり慣れてしまったのだとか。

ますおちゃん＆まるおちゃんがいれば、寝坊することは絶対になさそうです！！

この投稿には「特殊部隊みたいな入り方やな」「1頭かと思ったら続いてもう1頭来て笑った」「1度でいいからこんな家で寝てみたい…」といったコメントが寄せられています。

背中にチャックがある！？

別の日には、助手席にますおちゃんを乗せて運転したときの様子も紹介されました。助手席に座るますおちゃんは、犬とは思えないほど背筋がピンとするのだとか！！背もたれに背中をぴったり付けて、さらに立ち膝で座るといいます。

まるで人間みたいな座り方に、爆笑する人が続出したよう。コメント欄では「背中にチャックがあるのでは…？」と疑いがかけられるほど…。独特な佇まいが魅力のますおちゃん、これからも愛らしい姿をたくさん見せてほしいものですね。

TikTokアカウント「masuo_maruo」には、ますおちゃん＆まるおちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「masuo_maruo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。