埼玉県の人気ブルワリーがセカンドブランドを設立　立ち上げの理由と国内クラフトビールの現状を直撃【新成人オススメビール付き】

埼玉県ときがわ町にあるクラフトビールのブルワリー「Teenage Brewing（ティーンエイジブルーイング）」が、昨年2025年10月24日にセカンドブランド「Nobody Brewing（ノーバディー・ブルーイング）」を立ち上げました。設立わずか２年半にして見せた新たな動きはクラフトビール界に大きな衝撃をもたらしました。そこで、新ブランド設立の理由を代表の森 大地さんを直撃。クラフトビール業界の現状についても伺いました。また、記事の公開当日は成人の日。新成人をはじめ、クラフトビール初心者向けにオススメのビールも聞いてきました。

ビールと音楽から見る価格差の違い

「Teenage Brewing（ティーンエイジブルーイング）」は、2023年6月から醸造を開始。「自由で現代的なアプローチで新しい驚きと記憶を創る一杯」を掲げ、今や国内に900を超えるクラフトビールのブルワリーの中でも独自のポジションを確立している。

販売先は全国で1000店を超え、新作がリリースされれば数分で完売。ビアフェスでは提供前から行列ができるほど多くの支持を集めている。

Teenage Brewingのビールたち

国産クラフトビール業界に新たな風を吹かせているティーンエイジが、新たに仕掛けるのが「Nobody Brewing（ノーバディー・ブルーイング）」。音楽・アート・カルチャーと共鳴するビールづくりのDNAを受け継ぎながら、「クラフトビールをもっと身近に」するための次のステージとして誕生させた。

ありそうでなかった、ひとつのブルワリーがふたつのブランドをもつスタイル。ここに至るまでどのような思いがあったのだろうか。代表の森 大地さんは、自身が音楽家でありライブハウスを運営していることから音楽に例えて話しはじめた。

「Teenage Brewing（ティーンエイジブルーイング）」代表・森 大地さん

「ライブハウスって基本的には音楽好きしか来ないので、そうじゃない方にも音楽の楽しさを広めたいという思いがありました。今ビールでもそれと同じような悩みを持っています。

Teenage Brewingは、世界一のビールを作りたいと思ってはじめました。本当においしくなるビールを作ろうと取り組んでいるので、その中で採算度外視というかギリギリで利益をとっても1本1500円のような価格帯になってきます。

自分自身コアな海外のビールをはじめ、いろいろと買っているので、そういう価格帯のビールも買います。自分が造りたいおいしさを追求するとその価格になるのはしょうがないところがあったんですけど、いきなりクラフトビール初心者の方が1500円のビールをなかなか買いづらいですよね。

みなさんだいたいヤッホーブルーイングさんの『よなよなエール』やBREWDOG（ブリュードッグ）さんの『パンクIPA』だったり、COEDO BREWERY（コエドブルワリー）さんのビールあたりからスタートする。そこがなければ最初から1500円のビールを買う人って余程じゃないといない。いってみれば、我々はそういったブルワリーさんからの恩恵を受けているようなものです」

森さんが挙げたブルワリーのビールであれば、350ml缶で1本300〜400円。スーパーやコンビニで買える手軽さもあり、クラフトビールの入口として最適だ。

BREWDOGのビール

「音楽はポップなジャンルでもマニアックなものでも、CDの価格にあまり差がない。ただライブのチケットになると違います。メジャーだと15000円くらいするけど、ライブハウスだと2000円で観られることもあります。

ビールはどうしても原価があるので、反対にアンダーグラウンドなものほど1500円とかになってしまう。この価格の壁を超えない限り、いつまでもヤッホーさんやコエドさんのような規模のブルワリーにおんぶに抱っこになってしまう。それはちょっとよくない。

日本のクラフトビール文化の発展で考えると、うちも初心者の方にも興味を持っていただきたい。ただその考えだけでいくと、ライトなビールを作ることになると思うんです。それもいいんですが、もっとクラフトビールの面白さを感じてもらえるサワーエールやいろんな種類のIPAを安い価格帯で楽しんでもらいたい。そこはまだブルーオーシャンというか、できることがいっぱいあるなと思っています」

Teenage Brewingの醸造所

そうして生まれたのが「Nobody Brewing」だ。

「クラフトビールってこんな面白くて、何なら感動するものなんだよというのがNobody Brewingのコンセプト。クラフトビールを全く知らない人に、生活を一変させるようなワクワク感を与えたい。Nobody Brewingのビールを飲んでいただいて、そこからTeenage Brewingを飲んでもらいたいです」

埼玉限定にこだわる3種のビール

Nobody Brewingが第１弾としてリリースしたのが、３種の350ml缶ビール。ピルスナーの「The Minimal（ザ・ミニマル）」（650円／税抜）、IPLの「The Glitch（ザ・グリッチ）」（780円／税抜）、ヒノキゆずエールの「The Folk（ザ・フォーク）」（730円／税抜）である。これらはすべて埼玉限定での販売である。

左から、ピルスナーの「The Minimal（ザ・ミニマル）」（650円／税抜）、IPLの「The Glitch（ザ・グリッチ）」（780円／税抜）、ヒノキゆずエールの「The Folk（ザ・フォーク）」（730円／税抜）※すべてオープン価格

「ピルスナーを入り口として飲んでもらって、そこで『あ、いいじゃん、じゃあ次はヒノキのやついってみよう』みたいな感じで飲んでもらえたら。３種類出すことでブランドがだんだん認知されるかなという思いがあります。

埼玉限定にしたのはモニター的な要素もあって、どういうのが需要あるのかユーザはもちろん、お店の方にも意見を伺いながらやっていきたいです」

ちなみに、セカンドブランドからのリリースではあるものの、Teenage Brewingが定番のビールを出すのははじめてだ。私を含め、クラフトビールファンはそれだけでも驚いた。

全３種類を買って飲んでみると、（スタイルが違うので当たり前だが）それぞれ個性にあふれていた。

「The Minimal」は、ピルスナーらしく麦芽の旨みがありながらホップもしっかり効いている。クラフトビールの入門編として最適の一本だ。

「The Minimal（ザ・ミニマル）」（650円／税抜）

「The Glitch」は、IPLのスタイル通りラガービールながら、IPAのようなホップ由来の柑橘香が口中に広がる。しかしながら後味がドライなこともあり、こちらの方が王道の印象であった。

IPLの「The Glitch（ザ・グリッチ）」（780円／税抜）

一番Teenageらしさが垣間見えるのが「The Folk」。ブルワリーがある埼玉県ときがわ町産のヒノキとゆずを使用したエールビールだ。森林の中にいるようなヒノキの香りに、爽やかなゆずの香りが重なる。

自分がTeenage Brewingにハマるきっかけとなったヒノキサワーエール「My Brother Woody（Cypress）」を思わせる味に思わず笑みが浮かんだ。

ヒノキゆずエールの「The Folk（ザ・フォーク）」（730円／税抜）

「自分自身がビアギーク（ビールマニア）になっていくと、初めての人にどれが刺さるのかわからなくなってきます。みなさんに意見聞きながらやっていきたいと思ってます。もしかしたらこの定番もレシピを少しずつ変えていくかもしれません」

常温缶の販売でブームからムーブメント、カルチャーへ

埼玉限定というところにもう少し踏み込んで話を伺うと、今後の展望が聞こえてきた。

「埼玉県のブルワリーであることをすごく言っていただくので、忙しくなってもなるべく埼玉のビアフェスには参加するようにしています。

長く埼玉に住んでいますが『埼玉県のお土産って何？』って聞かれると、草加せんべいか十万石饅頭と答えていて。渋いものが中心になりがち。

うちがコエドさんぐらい全国で有名なブルワリーになれば、埼玉県って結構クラフトビール面白いよねみたいな感じで、お土産でどんどん選ばれるようになるかなと思ってます」

醸造所に併設されたタップルーム『BEKKAN』ではNobody Brewingのビールが買える

実は埼玉県だけでも約30のブルワリーがある。埼玉がブルワリー天国であることをアピールする側面もあるのだろうか。

「フジロックがカルチャーとしてどんどん栄えていって、みんなが知ってる日本一のロックフェスティバルになったように、ビールというカルチャー・ムーブメントを作っていくのにあたって、まずは地元の小さいグループから広げていきたい。

今、第２次クラフトビールブームなんて言われたりしていますが、ブームの先にムーブメントがあって、ムーブメントからカルチャーに根付く。その順を追っていくのに、地元の埼玉で酒販店、ビアバーと協力してやっていくことがそのスタート地点としていいなと思っています。

自分が約15年前にコエドさんのビールをはじめて飲んだとき衝撃で。地元のいろんな店が取り扱っていて、街の至るところにフラッグが飾られてる。当時のブルワリーではあんまりなかったロゴがあって、『これはなんだろう？ クラフトビールなんだ。かっこいい』と思ったのを今でも覚えています。

そういうストーリーが作れるといいなって。埼玉からどんどん進出していきたいですね」

コエドビール

「今年の年末に遠心分離機という機械を導入したいと思ってます。そしてラボ室を整えて研究を行う。それができれば、350mlの缶ビールを常温でも販売できるようになるので、それに向けて今動いています。

遠心分離機が導入できれば、これまでの半分のスピードでビールができあがるようになります。単純計算で１ヶ月でできたものが２週間でできる。そういうイメージです。

常温缶がリリースできるようになれば、スーパーやコンビニといった場所で販売できます。それだけでなく、道の駅にも置いてみたいですね。冷蔵庫がないところもすごく多いので、そういうところにも置いていただけたら。そうすれば、より多くの一般層に届けやすくなると思っています。

また、冷蔵商品については定番の３種類とは別のものを成城石井さんをはじめとする一部スーパーでも販売します。この１年かけてNobody Brewingを広めていきつつ、常温のリリースに備えていきたいですね」

ラベルを自動で貼る機械

お話を伺ったTeenage Brewingの醸造所は、少し前にプライベートで行ったときより大幅に変化していた。入口にはカンニング（ビールを缶に詰める）前の350ml缶が山のように積み上げられていたし、醸造所にはこれまで手貼りだったラベルを自動で貼る機会が備わっていた。

醸造所に併設されたタップルーム『BEKKAN』の入口

Nobody Brewingを広めるための動きはすでにはじまっている。今後、あなたの街でもNobody Brewingのビールを見かけることがあるだろう。一度手にとってクラフトビールの世界の一端に触れてほしい。

ビール嫌いはピルスナー嫌い！？新成人にオススメのビールを直撃

最後に。本記事の公開当日は成人の日。クラフトビールファン予備軍がたくさんいることだろう。そこで、森さんに新成人やクラフトビール初心者にオススメのビールを聞いてみた。

「若い方の反応を見ているとビールが苦手なのが本当に多い。でもそういう方はピルスナーが苦手みたいなんです。だからヒノキとゆずが効いた『The Folk』や、ティーンエイジでもよく作っているサワーエールがいいかなと思います。カクテルみたいな感じで飲めるんで、入り口としていいのではないでしょうか」

サワーエールは、主に乳酸菌や野生酵母を用いて発酵させるため酸味が特徴。フルーツのような風味であったり、爽やかな味わいが魅力だ。

サワーエールの一例。ヒノキサワーエール「My Brother Woody（Cypress）」

「ピルスナーやラガーがもともと好き、飲めるという方には、もう１段階ホップの効いた「The Glitch」のようなIPLがいいのでは。さらにステップを踏んでヘイジーIPAやウエストコーストIPAも試してみていただきたいですね」

ヘイジーIPAは、オレンジ色や黄色のにごった（＝ヘイジー）ビジュアルが特徴。飲むとフルーツを思わせるジューシーな風味のあとに、ほんのりと苦味が感じられる。

ホップを大量に使用して作られるIPA（インディアン・ペール・エール）の派生系で、世界中で大ブレイクしたスタイルのビールだ。

ヘイジーIPAの一例。「TEENAGE HAZY JANE」

一方で、ウエストコーストIPAはガツンとした飲み口のスタイル。使用するホップ由来の柑橘香や松のような森林を思わせる香りに、しっかりとした苦みが楽しめます。IPAひとつとってもこれだけの幅があるのです。

ウエストコーストIPAの一例。「FOUNDYOU」

「ひとつのスタイルが嫌いでもビール全体を嫌いにならないでほしいですね。自分はどうしても音楽に置き換えちゃうんですけど、音楽もジャンルをひとつ聴いたところで音楽全体が好きじゃないとはならないと思うんですよ。

ジャンルがスタイルで、アーティストがブルワリー。アーティストが出すアルバムやシングルが、ブルワリーが出すビールですね。そのバンドが好きなのもあれば、この曲だけすごい好きみたいなこともある」

確かに、ロックが好き、ヒップホップが好き、ジャズが好きというように、音楽のジャンルで好みが分かれることがある。ピルスナーが好き、IPAが好きのようにビールのスタイルによっては今まで飲めなかった人が飲むビールによってハマる可能性があるのだ。

「ビールは生活必需品ではないけど、あることによって人生が輝いたり、感動をもたらしてくれる。そういう存在だと思います。音楽もコロナ禍で嗜好品みたいに言われていました。普通に考えたら嗜好品ではないし生活必需品とは程遠いけど、あった方が人生が輝くことがある。ライブハウスやレコード会社もやっている自分からしたら、それがやりたいこと。

すべてのクラフトビールがそうだとは思わないし、そうじゃないビールもあっていいけど、少なくとも自分が作るビールはそうありたいと思っています。そこが面白くて好きでハマったので、自分が体験したことをちょっと知ってほしいなという気持ちがありますね」

好みの一杯を見つけてほしい

クラフトビールの面白さを伝えるために誕生した「Nobody Brewing」。一度飲んでみて、面白い、ほかのも飲んでみたいと感じたら、缶で、ビアバーで、「Teenage Brewing」のビールも飲んでみてほしい。新しい世界が広がるだろう。そこから先は無限大。さまざまなブルワリーのビールがあなたを待っている。

取材・撮影／戎 誠輝

