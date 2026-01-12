「エモすぎる」桐谷美玲、武井咲とのツーショットに反響！ 「猫目三姉妹の次女三女」「永久保存版」
俳優でモデルの桐谷美玲さんは1月10日、自身のInstagramを更新。俳優の武井咲さんとのツーショットを公開しました。
【写真】桐谷美玲、武井咲とのツーショットに反響！
この投稿にファンからは、「仲良しの2人の撮影最高すぎる！」「神々しい美しさ最高キュート癒されます」「エモすぎる」「大好きな2人」「わぁかわいすぎる」「猫目三姉妹の次女三女」「永久保存版で見てまーす」「美しすぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「仲良しの2人の撮影最高すぎる！」桐谷さんは「発売中のVERYで咲と一緒に撮影したよ プライベートでは会ってるけど2人組で撮影なんてseventeen以来だよね」とつづり、2枚の写真を投稿。武井さんとの撮影の様子を公開しました。1枚目では、黒いタートルネックを着て髪を後ろに束ねた2人が寄り添う姿が写っており、思わず見とれてしまうような美しさが印象的です。
「ずっとかわいくて大好きです」桐谷さんは2025年12月19日の投稿で、「たくさんたくさんありがとう 36才も楽しくやっていきます」とつづり、モデルの佐藤ありささんと大政絢さんとのスリーショットを披露。コメントでは、「お誕生日おめでとうございました、いつまでもかわいくてすてき」「ずっとかわいくて大好きです」「素敵な方々にお祝いされて最高だね」との声が寄せられています。今後の活躍も楽しみですね！
