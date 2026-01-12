2026年の成人式が各地で行なわれました。過疎化が進む山梨県早川町の「二十歳のつどい」。そして、原発事故で故郷を離れた若者たちが参加した福島県浪江町の「二十歳を祝う会」。それぞれの町で新成人が描く未来は…。【真相報道バンキシャ！】

■対象者5人の「二十歳のつどい」 幼なじみと再会

11日、バンキシャ！は山梨県早川町へ。

「こちら早川町役場のバス停ですが『日本一人口の少ない町』と書かれています」

過疎化が進む早川町。人口798人。そのうち、20歳以下は63人しかいない。その町で11日、「二十歳のつどい」が行われた。

「振り袖姿の方が会場にいらっしゃいました」

バンキシャ！が出会ったのは、会場に一番乗りした藤本実来さん。2026年の「二十歳のつどい」の対象者はわずか5人。その同級生を待つ。

再会したのは保育園の時からの幼なじみ。さらに、もう1人も幼なじみ。3人は幼少時代、いつも一緒にいたという。いまは故郷を離れ、それぞれ違う町で暮らしている。

藤本実来さん（20）

「かわいい、着物」

友人

「（髪の毛）編みおろし？」

藤本さん

「そう、編みおろし。似合うね」

いまでも、連絡を取り合っているという。

■故郷で仲間たちと誓う「新しい未来」

2026年、「二十歳のつどい」に参加したのは4人。

参加者代表

「二十歳は大人としての責任が伴う年齢です」

「ともに地元で育ち、きょうこの日を迎えた仲間たちと、それぞれの場所で新しい未来を築いていくことを誓い、新成人の代表としての言葉とさせていただきます」

大学で作業療法士になるため、勉強に励んでいるという藤本さん。

藤本さん

「将来、早川町に住みたいと考えている」

「地域の方との距離がすごい近いのが、他の町にはない魅力だなって思う」

いつか早川町に戻り、老人ホームに携わる仕事につきたいという。

■避難先から出席「浪江町を復興させたい」

次にバンキシャ！が向かったのは福島県浪江町。東日本大震災からまもなく15年。

バンキシャ！

「この先、帰還困難区域と書いてあります」

原発事故の影響で依然、町の8割が帰還困難区域となっている。町内のスポーツセンターで行われた「二十歳を祝う会」。

バンキシャ！

「スーツ姿でやってきましたね」

故郷を離れ、避難先から出席する人も。

バンキシャ！

「本日どちらから？」

栃本龍生さん（20）

「福島県の白河市から参りました」

「5歳の時に被災して、白河市に避難しました」

大学生の栃本龍生さん。震災後、家族とともに県内の知人の家に避難。高校生になり、福島の町づくりを推進するNPOに参加。その活動の中で浪江町を復興させたいという思いを強くし、町の式典に出席した。

バンキシャ！

「始まる前の心境は？」

栃本さん

「少し緊張しています。初めて会う人が多かったり、幼稚園の時の友達はいるけど分からない状況が多い」

■同じ幼稚園の親友と…15年ぶりの再会

集まったのは7人。初めて会う人もいる。すると――

大越斗輝さん（19）

「覚えてる？」

栃本さん

「覚えてるよ！」

バンキシャ！

「どういうご関係？」

大越さん

「幼稚園のころ、親友だったらしい」

栃本さん・母

「親友で仲良かったんです」

大越斗輝さんは、いまは沖縄の大学に通っている。

同じ幼稚園で、いつも一緒にいたという2人。この日、約15年ぶりの再会となった。

栃本さん

「たしかに面影はあると思った」

大越さん

「目元とかは…」

■震災後15年「戻ってきたい町づくり」を

そして始まった二十歳を祝う会。

「黙祷」

浪江町で、震災で亡くなったのは182人。

出席者代表が壇上へ。

出席者代表 鎌田太樹さん

「あれから15年、多くの苦難や経験をし、再び浪江町で仲間たちと二十歳という節目を迎えられたことに、深い感慨を覚えるとともに、大変うれしく思います」

浪江町に住む人の数は、震災前の約1割。それでも栃本さんのふるさとへの思いは強い。

栃本さん

「少しでもみんなが過ごしやすい町に、浪江町に戻ってきたいと思えるような町づくりに携われたらな、と思っています」

（1月11日放送『真相報道バンキシャ！』より）