1月9日、2026年シーズンのユニホームとキャップの販売スケジュールを発表した読売ジャイアンツ。1月14日から公式オンラインストアで先行販売がスタートし、球団公式グッズショップでは2月1日から取り扱いが始まるという。

【写真】「あれ？読売は？」巨人だけない…セ・リーグと『しまむら』のコラボ商品

3月にはWBCことワールド・ベースボール・クラシックが開催され、同月27日にはプロ野球が開幕。大きな盛り上がりが予想される新シーズンに向けて各球団が準備を進める中、野球ファンの関心は意外なところにも集まっていた。

ジャイアンツだけ「コラボ商品なし」

ネット上を中心に話題となっているのは、総合衣料品店『ファッションセンターしまむら』のある商品だ。

「2025年12月27日から、しまむらのオンラインストアで、プロ野球のセ・リーグとフリー素材サイト『いらすとや』のコラボ商品が販売されています。しまむらはX（旧ツイッター）で《幅広いサイズ展開で女性の方にも着用していただけます。推しチームのTシャツをこの機会に是非お買い求めください！》と宣伝していますが、6球団あるセ・リーグの中で、なぜかジャイアンツだけコラボTシャツがないんです。宣伝投稿のリプライ欄には、同球団の商品がないことにツッコミのコメントが多く寄せられています」（スポーツ紙記者）

野球ファンからは、「あれ？読売は？」「巨人ハブられとるやないか(笑)」「来年からジャイアンツはパ・リーグです」「ジャビット（巨人の公式キャラクター）は！？」などの反応が。中には、「巨人サイドが許可しなかったのか？」「巨人はナイキと提携してるから？」「版権の問題かな」など、契約上の問題があるのではと推測する声もある。

いったい、どのような理由で“巨人だけ”コラボ商品が発売に至らなかったのか。球団に問い合わせたものの、読売新聞グループ本社広報部からは寄せられた回答は「お取り引きに関するお話には、お答えできないことをご理解ください」との内容だった。

なお、しまむらを運営する『株式会社しまむら』にも問い合わせたが、広報室の担当者から「恐れ入りますが、契約上の守秘義務により詳細な回答は差し控えさせていただきます」との回答が。ジャイアンツのみ、コラボ商品がないことが話題となっていることについては、「プロ野球ファンの皆さまに喜んでいただける商品を企画・開発できるよう、引き続き関係各所と連携して前向きに検討してまいります」との見解だった。

今回の一件に関して、ジャイアンツのファンからは「巨人ファンだが…読売ふざけんな、って思う」「巨人はこういうのに許可出さないの、ほんとダメだと思う」などの声が。また、しまむらに対しては「パ・リーグ版も作ってほしい！」など、追加のコラボ商品を望む声も寄せられている。どの球団のファンも、“推し”のグッズが手に入りますように！