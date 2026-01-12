¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤Ž¤¾®ÀôÈ¬±À¤¬½Å¤Í¤¿Ž¢À¸¤ÊÌ¤ì¤¿ÊìŽ£¤ÎÌÌ±Æ¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
¢£¡Ö²øÃÌ¤ò°¦¤·¡¢¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè12½µ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è²øÃÌ¤ÎÏÃÂê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂçÍº»û¤òË¬¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢½»¿¦¡Ê°ËÉð²íÅá¡Ë¤«¤é¡¢ÂçÍº»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ»×¤ï¤º¹æµã¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â²øÃÌ¹¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¹æµã¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤¬²øÃÌ¤ò°¦¤·¤¿¥ï¥±¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖºÊ¡¦¥»¥Ä¤È¤Î·ëº§¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë²øÃÌÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤ª»º´Ö¶á¤Ç»à¤ó¤ÇÁò¤é¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ°»¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤òÃ±¤Ë¡ÖÊì¤Ø¤Î»×Êé¡×¤È¤¤¤¦¾ð½ïÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢È¬±À¤ÎÆâÂ¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿ÃÇÀä¤Î¿¼¤µ¤ò¸«¸í¤ë¡£
È¬±À¤ÎÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢·³°å¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¥®¥ê¥·¥ã¿Í½÷À¥í¡¼¥¶¡¦¥«¥·¥Þ¥Æ¥£¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹ñºÝ·ëº§¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
19À¤µªÈ¾¤Ð¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Äë¹ñ¤È¡¢¥ª¥¹¥Þ¥ó»ÙÇÛ¤Îµ²±¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀµ¶µÀ¤³¦¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î´¶³Ð¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¿¼¤¤¹Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ÎÊì¡×¤Ë¤Ï²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¸³è
½¡¶µ¤¬°ã¤¦¡£»àÀ¸´Ñ¤¬°ã¤¦¡£²ÈÂ²´Ñ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÊì¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î°ÕÌ£¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤´¶³Ð¤ÇÂª¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º£¤Ç¤³¤½¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤âÆ±¤¸EU·÷¡£Èô¹Ôµ¡¤Ê¤é¿ô»þ´Ö¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡ÖÆ±¤¸¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï¤½¤ÎÊì¿Æ¤ò¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ºÊ¤ÈÍÄ¤¤»Ò¶¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¼¡¤ÎÉëÇ¤ÃÏ¤Ø¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥¶¤Ï¸ÉÎ©¤·¡¢Àº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢¸Î¶¿¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
È¬±À¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð°Þ¤ò¡Ö°Û¶µÅÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Öµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢Èæ³ÓÅª¤¢¤Ã¤µ¤êµ¤¹¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó°ìÂ²¤Ï¹ñ¶µ²ñ¤Î¿®ÅÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¼Ò²ñ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£½¡¶µ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿®¶Ä¤Î°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÊ¬¤äµ¢Â°¤òÊ¬¤±¤ë¶³¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àµ¶µ²ñ¤È¤¤¤¦Âè»°¤Î¿®¶Ä¤Ï¡¢À¸³è¤Î´¶³Ð¤«¤é¤·¤ÆÂç¤¤¯³Ö¤¿¤Ã¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö½¡¶µ´Ñ¤Î°ã¤¤¡×¤ËÀº¿À¤òÉÂ¤ó¤ÀÊì
½µËö¤ÎÎéÇÒ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤ÏÌÀÇò¤À¡£¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ä¹ñ¶µ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª´ÊÁÇ¤ÊÆâÁõ¤Î¶µ²ñ¤Ç¡¢¼ÁÁÇ¤Êº×Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Êº×¤¬µ§¤ê¤òÊû¤²¡¢¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»¿Èþ²Î¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Àµ¶µ²ñ¤ÎÎéÇÒ¤Ï¡¢Ï¹¿¤¤Î¸÷¤¬È¿¼Í¤¹¤ë¥¤¥³¥ó¡ÊÀµ¶µ²ñ¤Ç¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¿ò·É¤µ¤ì¤ëÀ»²èÁü¡£À¸¿À½÷¥Þ¥ê¥¢¤äÀ»¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿À»Æ²¤Ç¡¢¹á¤¬Ê²¤«¤ì¡¢Á¯¤ä¤«¤Êº×Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Êº×¤È¤È¤â¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ëº¬¤¶¤·¤¿½¡¶µ´Ñ¤À¡£
¸½ºß¤Ç¤â¥®¥ê¥·¥ãÀµ¶µ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤´ÀèÁÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»à¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¡¢²ÈÄí¤äÀ»Æ²¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¤¥³¥ó¤ÎÁ°¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÀ»¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤Ë¿Æ¤·¤ß¤òÊú¤¯´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¿ò·É¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌ¾¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¸½Âå¤Ç¤³¤½¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ðÊó¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢19À¤µª¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤Ê¿®¶Ä¡¦¾ï¼±¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Èà½÷¤Ï±Ñ¸ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì±þ¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¥á¥¤¥É¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¥í¡¼¥¶¤¬Àº¿À¤òÉÂ¤ó¤À¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£È¬±À¤È¤ÏÀ¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤½¤ó¤ÊÃæ1854Ç¯¤ËÉã¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ï¼«¤é´õË¾¤·¤Æ¥¯¥ê¥ß¥¢ÀïÁè¤Ë½ÐÀ¬¡£¤½¤Î´Ö¡¢È¬±À¤ÎÄï¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¡¼¥¶¤Ï¡¢µÙÍÜ¤ò¤«¤Í¤ÆÎ¤µ¢¤ê¤·¤Æ¤Ï¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤¬½ÐÀ¬¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤â¡¢Î¥º§¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥í¡¼¥¶¤â¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¥±ï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤ÎÂ©»Ò¡¦°ìÍº¤Î¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹1950Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤·¤Æ¥í¡¼¥¶¤ÏÂ©»Ò¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï¥¥·¥éÅç½Ð¿È¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢·ÏÃËÀ¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥«¥ô¥¡¥ê¡¼¥Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£Èà¤Ï¥¤¥ª¥Ë¥¢½ôÅç¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÉûÎÎ»ö¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¡¼¥¶¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢1872Ç¯3·î¡¢49ºÐ¤Î»þ¤Ë¥³¥ë¥ÕÅç¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ç¯´Ö¤òÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤·¡¢1882Ç¯12·î12Æü¡¢59ºÐ¤ÇÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡ÊKythera Family Net ¡ÈNotable Kytherians - Levkadios Hearn¡É¤Ë¤è¤ë¡£1953Ç¯7·î13ÆüÉÕ¤Ç¥³¥ë¥ÕÅç¹ñÎ©Àº¿ÀÉÂ±¡¤ÎµÏ¿·¸Spyro Steph¤«¤éÈ¬±À¤ÎÄï¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÎÂ¹Ì¼Mrs. Bebow¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¡£
¢£È¬±À¤ÎÊì¤Ø¤Î»×Êé¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
È¬±À¤¬À¸³¶Êì¤òÊé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÅÙ¤â¥®¥ê¥·¥ã¤ËÉë¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£Êì¤Ï´û¤ËºÆº§¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤µÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Êì¤Îµï¾ì½ê¤¹¤éÀµ³Î¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Êì¤òÎä¹ó¤ËÄÉ¤¤¤À¤·¤¿Éã¤Ë¤ÏÀ¸³¶²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉã¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤ÏÊì¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤È¿Ö¤Í¤¿¼ê»æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤¿È¬±À¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ìÍº¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤¢¤Î¹ó¤¤¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó»ä¤òË¬¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¸¼´Ø¤«¤é¡Ø±ý¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢¤â¤¦Íè¤ë¤À¤Ê¤¤¡Ù¡Ê½Ð±ÀÊÛ¡Ë¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¢¡¢¤¿¤À¤·¡¢¤â¤·»ä¤ÎDear Mamma¤µ¤ó¤¬»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª¤ª»ä¤Ê¤ó¤Ü¤¦´î¤Ö¡£¿´¤«¤é¡Ø¤è¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤ëÈÕ¡¢¿©¸å¤Î´¿ÃÌÃæ¤ËÏ³¤é¤·¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤ºâÕÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÉã¿Æ¤Î·¸Îß¤¹¤Ù¤Æ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢È¬±À¤¬Ì¾¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤éÀ¹¤ó¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÛÊìËå¤¿¤Á¤Ë¤â¡ÖÅ¨¤ÎÊÒ³ä¤ì¡×¤ÈÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êì¤Ø¤Î»×Êé¤ÏºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÄË¤ß¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ß´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Êì¤ÎÂ¸ºß
È¬±À¤¬À¸³¶µá¤áÂ³¤±¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡ÖÊì¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ¶µ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤Ï¾Ã¤¨µî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¼Ô¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢µ§¤ê¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼é¸î¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£À»¿Í¤¿¤Á¤Ï±ó¤¤Å·¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌ¾¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡¢Íê¤é¤ì¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢À»¤Ê¤ëÀ¤³¦¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò·Ò¤°¡ÖÁë¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£À¾ÍÎ³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤«¤é¸þ¤³¤¦¤òÇÁ¤¯¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤«¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¾ï¤Ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀ©ÅÙÅª¤ÊÀ»À¤È¤â¡¢¶áÂå¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¶¯¤á¤Æ¤¤¿¹çÍýÅª¿®¶Ä´Ñ¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ç¾ð½ïÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¤Ï¡¢´é¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¶Ï¤«¤Êµ²±¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÈ¬±À¤Ï¡¢´öÅÙ¤â¤³¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»äÍÄ¤¤¤Î»þ¡¢°ìÆüÂçÁØ°µº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤µ¤óÎ©Ê¢¤Ç»ä¤ÎËË¤ò·â¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¤¹õ¤¤´ã¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤½÷¤Ç¤·¤¿¡£ÄË¤µ¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î´é³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¡¢È¬±À¤ÏÊì¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿°ì¤Ä»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄË¤µ¡×¤À¤±¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ß¡¢Êì¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡È¥®¥ê¥·¥ã¤Îº²¡É¤òÆüËÜ¤Ç´¶¤¸¤¿¤«
È¬±À¤¬¿ÆÂ²¤ËÊì¤Î¼Ì¿¿¤ò¼¹Ù¹¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£´é¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÊì¤¬¡¢µ²±¤ÎÃæ¤ÇÁü¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦Êª¼ÁÅª¤Ê¾Úµò¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢È¬±À¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥®¥ê¥·¥ã¤Îº²¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£´é¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Êì¤¬¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Êª¸ì¤Î¹½Â¤¡£»à¼Ô¤¬À¸¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ëÀ¤³¦¡£À»¿Í¤¬¸«¼é¤ëÀ¤³¦¡£¥¤¥³¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¸½Á°¤¹¤ëÀ¤³¦¡Ä¡Ä¤½¤Î´¶³Ð¤À¤±¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÈ¬±À¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¥®¥ê¥·¥ãÀµ¶µ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£»à¼Ô¤Ï¾Ã¤¨µî¤é¤º¡¢Ëß¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÄÀè¤Ï¾ï¤Ë¸«¼é¤ê¡¢µ§¤ê¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£ÃÏÂ¢¤ä°ð²Ù¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀ»¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌ¾¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡¢Íê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²øÃÌ¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¹æµã¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁÏºî¤À¡£¤³¤ÎÁÏºî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¬±À¤¬¡Ö»à¼Ô¤¬°¦¤¹¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Êª¸ì¤Ë¡¢¿¼¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£²øÃÌ¤ÎÊª¸ì¤Î¹½Â¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¬±À¤¬¼º¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£Êì¤¬»Ò¤Ë¸ì¤ë¡¢¿²Êª¸ì¤Î¹½Â¤
»à¤ó¤ÀÊì¤¬¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÍ©Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ°»¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»à¼Ô¤¬°¦¤¹¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢È¬±À¤¬À¸³¶µá¤áÂ³¤±¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²øÃÌ¤È¤Ï¡¢¡ÖÊì¤ÎÀ¼¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²øÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¥»¥Ä¤³¤½¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¡ÖÊì¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Ï³Ø¤Î¤¢¤ë¸ì¤ê¼ê¤Ç¤â¡¢Ê¸³ØÅª¤Ê¹½À®¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤Î¸ì¤ë²øÃÌ¤Ë¤Ï¡¢À¾ÍÎÊ¸³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Á¤â¡¢ÌÀ²÷¤ÊÀâÌÀ¤â¡¢Æ»ÆÁÅª¤Ê¶µ·±¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊì¤¬»Ò¤Ë¸ì¤ë¿²Êª¸ì¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤â±Ñ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Æó¿Í¤À¤±¤ÇÄÌ¤¸¤ëÆÈÆÃ¤Î¸À¸ì¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¿¼¤¤°Õ»×ÁÂÄÌ¤òË¸¤²¤ëÃ×Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤³¤½¤¬µß¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¼º¤ï¤ì¤¿¡ÖÊì¤ÎÀ¼¡×¤òµá¤á¤Æ
¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÄÀÌÛ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏµñÀä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¡£¸í²ò¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Â¾¼Ô¤Ø¤ÎÌµÍý²ò¡£¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤¬¡¢°¦¤¹¤ë¼Ô¤ò°ú¤Î¥¤¹¡£È¬±À¤Ï¡¢Êì¤ÎÈá·à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
È¬±À¤¬Âî±Û¤·¤¿Ê¸³Ø¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤¬±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Æó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¡¢É¬»à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²øÃÌ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´°àú¤ÊËÝÌõ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿Êì¤ÎÀ¼¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯Êª¸ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¢¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥»¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ë
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë