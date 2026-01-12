来週からはじまる予定の通常国会冒頭での“衆議院解散”案が急浮上してきました。高市首相は就任後初めて地元・奈良へ。解散への言及はあったのでしょうか。首相に同行して奈良県にいる記者が高市首相の最新情報を伝えます。

高市首相は就任後初めての地元入りですが、奈良県で銃撃され亡くなった安倍元首相の慰霊碑も訪れました。

午後に奈良県に入った高市首相は、先祖の墓参りや自宅を訪れた後、午後3時半ごろ、安倍元首相の慰霊碑に献花しました。途中、車内から笑顔で手を振る場面もあり、地元で少しリラックスした雰囲気も感じました。

ただ12日夜からは「外交モード」ということで、13日の日韓首脳会談への準備に充てるということです。日中関係が冷え込む中、経済面での韓国との連携強化を確認し、日中関係の改善にもつなげたい考えです。

──地元では解散については、高市首相は何か発言はあったのでしょうか？

今のところ、地元・奈良でも発言はないんです。解散が検討されていることが明らかになって以降、私たちも高市首相に取材を要請していますが、12日も含めて3日連続で首相は応じず、沈黙を続けています。

高市首相は周辺に「まだ決めていない」「外交日程に集中する」と話していて、奈良にいる間に態度表明をする可能性は低そうです。