¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡ª¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ÚÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¡Û
¢£Âè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 72¡Ý64 ¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¡¡
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤¿ÃË»ÒÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¦Å·¹ÄÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬72¡Ý64¤Ç¥·¡¼¥Û¡¼¥¹»°²Ï¤ò²¼¤·¡¢14Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀAÅìµþ¤È¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿SH»°²Ï¤Ë¤è¤ëÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¤ÎÄº¾å·èÀï¡£AÅìµþ¤ÏÁ°¿È¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö»þÂå°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¡¢SH»°²Ï¤ÏÁ°¿È¤Î¥¢¥¤¥·¥ó»°²Ï»þÂå°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤··ãÆÍ¤·¤¿¡£
Âè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¡£AÅìµþ¤Ï¡¢SH»°²Ï¤ÎÀ¾ÅÄÍ¥Âç¡Ê26¡Ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿ÈÄ¹203Ñ¡¢D.¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¡Ê34¡Ë¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç8¡Ý14¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢M.¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡Ê30¡Ë¤¬2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢15¡Ý18¤È3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤òÁê¼ê¤Ë½¦¤ï¤ìÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢SH»°²Ï¤Ë15¡¼20¤È5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ìÂè1Q¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Âè2Q¤ËÆþ¤ë¤È¡¢AÅìµþ¤Ï¥Æ¡Ý¥Ö¥¹³¤¡Ê27¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¾®¼òÉôÂÙÚö¡Ê27¡Ë¤äÊ¡ß·¹¸Ê¿¡Ê32¡Ë¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤Ç26¡Ý26¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿S.¥µ¥¤¥º¡Ê31¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¤·4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡¢28¡Ý26¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢SH»°²Ï¤Î¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤ËÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤¹¤Ê¤É°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤äÁÇÁá¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢40¡Ý30¤ÈAÅìµþ¤¬10ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Âè3Q¡¢SH»°²Ï¤Î¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¤äÀ¾ÅÄ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢43¡¼39¤È4ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿AÅìµþ¤À¤¬¡¢Ê¡ß·¤ä¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¿¤È¤«¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âSH»°²Ï¤Ë½ªÈ×¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¡¢51¡Ý48¤È3ÅÀº¹¤ÇºÇ½ªÂè4Q¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Âè4Q¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¸ß¤¤¤ÎÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦·ã¤·¤¤ÆùÃÆÀï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢AÅìµþ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥¹¤¬°ì¿Í¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¡¢57¡Ý51¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥¡Ý¡Ê33¡Ë¤â¼«¿Ø¥´¡¼¥ë²¼¤Çµ¤Ç÷¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Áê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Î®¤ì¤ÏAÅìµþ¤Ë·¹¤¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤·¡¢AÅìµþ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î23ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿S.¥µ¥¤¥º¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£8ÆÀÅÀ¤Ç5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥¹¤â¡Ö¥¤¥ä¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡ÖÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤¬Äü¤á¤º¡¢É¬¤ºÎ®¤ì¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£