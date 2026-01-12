橋本愛、30歳の誕生日迎え今後の思いつづる「生きることに飽きないように」華やかなバースデー写真に反響「たくさんの人に愛されて」
12日に30歳の誕生日を迎えた俳優の橋本愛が同日、自身のインスタグラムを更新。今後の思いを語った。
【写真】「たくさんの人に愛されて」華やかな装飾を背景に30歳の誕生日を迎えた橋本愛
橋本は「30th birthday たくさんのお祝い、ありがとうございます」と書き出した。「実は、13歳の頃から仕事を始めてこれまでの17年間、お世話になった方々からのビデオメッセージもいただいて言葉が出ないほど感動しました。ひとまずこの場を借りて、お礼させてください」と続けた。
さらに「たくさんの人に支えられて、たくさんの愛をいただいて、これから少しずつ感謝を返していけるようがんばります。そして、いつも応援してくれて、作品や、表現を見届けてくれる皆さま本当にありがとう」と強調。「夢が叶ったらまた夢を生成して生きることに飽きないように追いかけてくからこれからもよろしくお願いします」と思いをつづった。
新成人へのメッセージとして「本当におめでとう ここまで生き抜いてきた奇跡に、とびきりの祝福が降り注ぎますように」と祝福した。
写真では花や風船とともに笑顔を見せる橋本の姿が公開された。この投稿には「たくさんの人に愛されてうれしいです！」「素敵な年になりますように」との声が寄せられている。
