¡¡¸µÀ¤³¦£²³¬µé²¦¼Ô¤ÎµµÅÄÏÂµ£¡Ê£³£´¡Ë¡á£Ô£Í£Ë¡á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè£²²ó£Ô£Í£Ë¥¥Ã¥ºÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Á´£±£µ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï¸µ£×£Â£Ã¡¦£É£Â£ÆÅý°ìÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡È¥Á¥¡¼¥¿¡É¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¸µ£³ÃÄÂÎÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î£³ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë£¹£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î·ÚÎÌµé¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾²¦¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤ÏÊ¨¤¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ÈÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ô£Í£Ë¥¸¥à¤Ï¡Öº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤È¥á¥¥·¥³¤ÎÎ¾¹ñ¤Ç£Ô£Í£Ë¥¥Ã¥ºÂç²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò°é¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥á¥¥·¥³¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ÑÂ³³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£