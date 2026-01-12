お笑いコンビ「エレガント人生」の山井祥子さんがSNSを通じて、自身の身体的な特徴について考えを表明。前向きな捉え方がネット上で話題となっている。



【写真】「私はこのふくらはぎを宝だと…」体のパーツ、アップ写真で披露

山井さんは1月10日、自身の公式Xを更新し、「今まで足が太いことを散々いじられてきたんだけど、私はこのふくらはぎを宝だと思っている」と告白。黒色中心の服装に、カラフルな柄の黄色い靴下を合わせ、足元を際立たせるコーディネートを披露した。



その上で「どうせ人間なんて個体差えぐいんだから、目立つ体のパーツがあるなら隠すより、どうやったらかわいく飾れるか考えたいんなぁって思ってさ」と続け、「どんな石も、磨き方を工夫すれば宝石に匹敵する宝になると信じて」と思いをつづった。



SNSでは「愛らしいおみ足です」「まさにそれ。この宝物、全力で盛っていこう」「その考え方めっちゃ素敵…」「可愛いしその考え方大好き」「おしゃれやしかわいいし天才」「個性を宝に変えるって本当にかっこいい！」「隠すより輝かせる方が楽しいよね」などのコメントがあった。