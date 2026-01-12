¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢4µ¨Ï¢Â³¤ÇÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¡¡Éû¼ç¾¤Ï3¿Í¡¡¤¤ç¤¦µÜºê»Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï12Æü¡¢DFÆàÎÉÎµ¼ù¡Ê32¡Ë¤¬º£µ¨¤Î¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£ÄÍ¸¶´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï5Æü¤Î»ÏÆ°Æü¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£·ãÆ°¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÍ¸¶»ÃÄê´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï12Æü¤ËµÜºê»Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£2·î8Æü³«Ëë¤Î¡ÖJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡Éû¼ç¾¤ÏDF¾åÅçÂóÌ¦¡Ê28¡Ë¡¢MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¡Ê27¡Ë¡¢MFËÌÅçÍ´Æó¡Ê25¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Éû¼ç¾3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¾åÅçÂóÌ¦¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸«ÌÚÍ§ºÈ¡Öº£¥·¡¼¥º¥óÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÌÅçÍ´Æó¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¼Ô¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤ê¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ã¼ê¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ÎÃæ´Ö¤ÎÇ¯Âå¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤ê¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×