¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦½©¸µ¹¯(67)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½©¸µ¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤Î¸ø¼°X¡£10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²Î¾§²¦ ¡ÁÂè13²óÂç²ñ Á´ÆüËÜ²Î¾§ÎÏÁª¼ê¸¢¡Á¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿½©¸µ¤È¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®·ªÍ°Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹ðÃÎ¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¾®·ª¤È¹õ¿§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î½©¸µ¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½©¸µ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁé¤»¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡ÄÈ±¤¬¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¡©¤³¤Î°ãÏÂ´¶¡Ä¥á¥¬¥Í¤¬ÊÑ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö²¿¤«¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã⁈¤³¤Î¿ÍÃ¯¤Ã⁈¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£