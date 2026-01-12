ソフトバンクの育成ドラフト2位ルーキー、江崎歩内野手（18）＝福井工大福井高＝が、昨年育成出身で初の首位打者を獲得した牧原大成内野手（33）を目標にすることを誓った。「まずはバッティングについて聞いてみたい」と口にした。

中学時代は地元愛知の名門校だけでなく、大阪桐蔭や東海大相模、報徳学園など数々の強豪校から誘いがあった中、福井へ。「人として成長したくて県外を選んだ。トップのチームより、強豪を倒して甲子園に行きたかった」と、自ら険しい道を選んだ。

身長は168センチながら走攻守の三拍子そろった遊撃手として期待されている。広い守備範囲と、ミート力とバットコントロールがある打撃に加え、最大の魅力は50メートル6・0秒の俊足だ。

7日から福岡県筑後市のファーム施設で始まった新人合同自主トレでは、体幹トレーニング、守備と打撃練習などに汗を流す。「バッティングはまだ通用しないところがいっぱいあるけど、少しずつでもいいのでしっかり体をつくって、2、3年目に勝負ができるようにやっていきたい」と意気込んだ。

この日は、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）からの訓示もあった。大先輩からの言葉に、江崎は「厳しい世界で生きるために、自分を理解し、求められているのは何かを認識し、どういう練習をするのかを考えていきたい」とうなずいた。牧原大のように、育成からはい上がっていく。（浜口妙華）