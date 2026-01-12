¡Ö¾¾ß·ÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¿ë¤²¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡¡¼¯¼Â¤Î²¸»Õ»×¤¤¹ñÎ©¤Î¶õ¸«¾å¤²´¶³´¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à3¡½0¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò3¡½0¡Ê2¡½0¡¢1¡½0¡Ë¤Ç²¼¤·¤ÆÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÁíÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö2´§¡×¤âÀ®¤·¿ë¤²¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Ç8ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡½¢Ç¤12Ç¯ÌÜ¤ÎÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿1995Ç¯ÅÙÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â±É´§¤òÆÀ¤¿¡£Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬º£Ç¯2²ó¤âÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ë²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¼¯»ùÅç¼Â¤òÎ¨¤¤¤¿¸Î¡Ë¾¾ß·¡ÊÎ´»Ê¡ËÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»×¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ï¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶å½£Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2015Ç¯ÅÙÂç²ñ¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï2004Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼¯»ùÅç¼Â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë°ÊÍè¡¢21Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾19Ê¬¤ËÆü郄¸µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£Æ±39Ê¬¤Ë¤ÏËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤ÏÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È¤Î·ãÀï¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤¬¥Ù¥¹¥È4¤À¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤â¹¶¼é¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë1¡½1¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à·×20¿Í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊPKÀï¤Ë¾¡Íø¡£²áµî2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½à·è¾¡¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍ¤ÇË¤ê½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë