¡ãÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡§¿ÀÂ¼³Ø±à3¡Ý0¼¯Åç³Ø±à¡ä¡þ12Æü¡þ·è¾¡¡þMUFG¹ñÎ©
½÷Í¥ÃÓÃ¼°É»ü¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÂè21ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ·è¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡¡
·è¾¡½ªÎ»¸å¤Î¸á¸å4»þ10Ê¬¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÃÓÃ¼°É»ü¤ÎÁ´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Á·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤Þ¤º½àÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´°÷¹¶·âÁ´°÷¼éÈ÷¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢¤â¤¦¡¢Á´°÷¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁöÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö½à·è¾¡¸å¤Ë¡¢Æü¹âÁª¼ê¤È»ûÅÄÁª¼ê¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÍ¥¾¡¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢7ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FWÆü¹â¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡¢3Ç¯¡Ë¡¢GK»ûÅÄ·òÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤é¤¹1ÅÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁª¼ê¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÃÓÃ¼¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤â¼ºÅÀ¤â¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤êÎÞ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î±þ±çÃÄ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤É³§¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¤ÇÁ´ÎÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Î®Äª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡ÖÃÓÃ¼°É»ü¤Á¤ã¤ó¤Ï¿¤Ó¤ë¤È»×¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡£¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃÓÃ¼°É»ü¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¸Èþ¿Í¡×¡ÖÃÓÃ¼°É»ü¤µ¤ó¤Æ¡¢18ºÐ¤Ê¤Î¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡ª¡ª¤Æ¤Ã¤¤ê25ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÃÓÃ¼¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢22Ç¯TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤«¤é¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌçÅªÂ¸ºß¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡ËCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢24Ç¯±Ç²è¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤â·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×15ÂåÌÜCM¥¬¡¼¥ë¤Ë¤â½¢Ç¤¡£ºòÇ¯¤â±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡¡Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¡ÖÇò¤Î²Ö¼Â¡×¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï½éÂå¤òËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¡¢2ÂåÌÜ¤ò¿·³À·ë°á¤¬Ã´Åö¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÀîÅç³¤²Ù¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢üâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£