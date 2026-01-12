タレントの上沼恵美子（70）が12日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。高齢者にオススメする生活スタイルについて語った。

上沼は「近いうちの予定っていうのは組んだほうがええねん」と切り出し、「予定はいいよ、何もナシっていうより。ボサーッとしてしまうからね。すぐ汚くなれるから、老人になったら」と自戒を込めた。

そして「年いって風邪のひとつでも引いてみいな、3日目にはバケモンやで、顔」とバッサリ。「鏡に映る自分が“何やこれ”ってなる」といい、「顔がむくんで目が腫れて。ヤル気がない、顔色悪い、最低になりますやんか」と呼びかけ、「ほんで綺麗になろうと思ったら、物凄い時間がかかる」と嘆いた。

「そのためには何か目標、人に見られるっていうね」と続け、「皆様、おでかけとかそういうのを作ったほうが、活性化される」と熱弁。「これは絶対にそう」と、現在40代の「藤崎マーケット」田崎佑一、同局・北村真平アナウンサーに対し「2人は若いからピンときてないと思うねん。来ますよ〜ホンマ、60まわったらガクッと」と説いていた。