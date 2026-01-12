お笑いタレント、キンタロー。（44）が12日、東京・豊島区の池袋サンシャインシティ噴水広場で「第1回トイゲームカップ」の応援ゲストとして参加した。

玩具メーカー9社が共同企画し、各社の人気トイゲーム（リアル対戦形式の玩具）を競技種目とした初の公式大会。

タカラトミーの“黒ひげ危機一髪コスプレ”で登場したキンタロー。はトークショーで「トイゲーム界をまとめ上げているキングであり、審判であるキングタロー。です。この日のためにうん十万円かけて作った。気合が入っている」と鼻息荒く自己紹介した。

今月下旬に6歳になる長女と4歳次女のママだ。子育てで大切にしていることは言葉遣いだという。「成長期だから変な言葉は言わないようにしている。言葉は覚えちゃうけど、顔なら覚えないし残らない。だから顔で怒る“変顔育児”を推奨しています。スクスク成長期なので、親はなるべく心に残る嫌な言葉は残さない」と明かした。

子どもに「マネしないで」と言われたことが忘れられない。「子どものマネをしたら『マネをしないで。もうママと一緒に寝ない』と言われた。人間はマネをされたくないのが原点。恥ずかしいから。私は嫌なことをしてお金を稼いでいる。嫌いにならいないでください。許してください。皆さん、物まねに目をつぶって喜んでいただいてありがとうございます」と、自身の物まねを喜んでくれる芸能人たちに感謝の言葉をつづった。