お笑いタレント、キンタロー。（44）が12日、東京・豊島区の池袋サンシャインシティ噴水広場で「第1回トイゲームカップ」の応援ゲストとして参加した。

玩具メーカー9社が共同企画し、各社の人気トイゲーム（リアル対戦形式の玩具）を競技種目とした初の公式大会。

タカラトミーの“黒ひげ危機一髪コスプレ”で登場したキンタロー。はトークショーで「トイゲーム界をまとめ上げているキングであり、審判であるキングタロー。です。この日のためにうん十万円かけて作った。気合が入っている」と鼻息荒く自己紹介した。

ゲームはスマートファンでやるのが当たり前の時代になぜトイゲームなのか。「便利な時代ですが忘れていませんか？ みんなでゲームをして、負けた時は真剣に怒ったり、胸ぐらをつかんだり…。生身の人間が集まるとドラマが生まれるんです」と“リアル”の醍醐味（だいごみ）を訴えた。

新年早々なので今年の抱負を明かした。それは「1時間もつお笑い」。フリップを掲げて「やっぱり物まねは3秒が一番よい。長いとだんだん迷惑がられる。今年は上質なお笑い、1時間もつ最強のお笑いを目指します」と誓った。

最後に参加する16チームに「余力を残すことなく出し切れ。この日のために頑張ってきたんだろう」と熱いエールを送った。