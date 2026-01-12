◆バスケットボール男子 天皇杯全日本選手権 最終日（１２日、東京・代々木第一体育館）

決勝が行われ、Ａ東京が７２―６４で三河を下し、１４大会ぶり３度目の優勝を果たした。Ｂリーグ発足後では初の天皇杯制覇。今季はリーグ開幕直前に主力の故障が相次いだが、困難を乗り越え、前回準Ｖの雪辱を果たした。

Ａ東京はテーブス海、ザック・バランスキー、セバスチャン・サイズ、ライアン・ロシター、小酒部泰暉が、三河はトーマス・ケネディ、長野誠史、西田優大、石井講祐、ダバンテ・ガードナーが先発した。サイズがゴールを決め、Ａ東京が先制。互いに思うようにシュートが決まらない時間が続いたが、三河の西田優がネットを揺らすと、長野が３ポイント（Ｐ）シュートを成功させた。西田優も３Ｐを決めると、ガードナーも続いた。２０―１５で三河が５点リードし、第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑも序盤から三河のペースとなったが、徐々にＡ東京が反撃。小酒部の３Ｐシュートを決めると、福沢晃平も３Ｐで続いた。サイズが２本のフリースローを決めて同点に追いつくと、続けてシュートを決め逆転に成功。その後も得点を重ね４０―３０とＡ東京の１０点リードに変わった。

第３Ｑは序盤から互いにシュートが決まらず。開始４分までフリースローのみの得点だったが、Ａ東京のロシターがシュートを決めると流れが一変。三河もガードナー、西田優が連続でシュートを決め、差を詰めた。両チームとも３Ｐシュートを決め、譲らぬ展開に。終了間際に西田優がシュートを決め、５１―４８とＡ東京が３点リードし終えた。

僅差で迎えた第４Ｑ。序盤から点数を重ねた。サイズ、テーブスと立て続けに点数を奪い、Ａ東京が一気に流れに乗った。サイズが連続でネットを揺らし２０得点に到達した。６点差に詰め寄られたところでマーカス・フォスターが３Ｐシュートに成功。そのままリードを保ち、前回大会準優勝のリベンジを果たした。サイズが両チーム最多２３得点と躍動した。