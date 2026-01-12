◇第101回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 決勝(12日、国立代々木競技場第一体育館)

バスケットボール天皇杯・決勝が12日に行われ、アルバルク東京がシーホース三河とのシーソーゲームを制し優勝しました。

第1Qは東京が先制するも、スピード感あふれる攻撃を見せた三河が得点を量産。日本代表の西田優大選手が5得点をあげるなど20-15とリードします。しかし第2Qは東京が反撃。一時は9点ビハインドとされるも、ディフェンスを強化し気持ちのよい得点を許さず。そんな中で25点をあげて、東京の10点リードとなる40-30で前半を折り返しました。

しかし第3Qで再び三河が反撃。西田選手が8点をあげるなど48-51と3点差まで追い上げます。勝者が決まる最終第4Qはさらなる白熱の展開となるも、三河の3Pシュートがなかなか決まらず。一時はこのゲーム最長のリード差となる11点差まで東京が突き放します。その後再び追い上げを受けるも逃げ切り、72-64で勝利しました。

前年は琉球ゴールデンキングスに敗れ、準優勝と涙をのんだ東京。前身・トヨタ自動車があげて以来となる14年ぶり3回目の優勝を果たしました。