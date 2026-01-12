NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が11日に放送され、ソフトバンクから戦力外通告を受けた又吉克樹投手（35）がゲスト出演。現役続行に向けた強い意欲を示した。

今回はこれまで番組が取り上げてきたテーマを改訂していく【改訂版 守備・走塁編】。さらにサイドスロー、アンダースローの項目も含まれており、ふさわしいゲストの一人として出演が実現した。

お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）から「いま現在は待ってる感じですか？」と質問されると、又吉は「そうですね。オファーをいただいたところと話をしたりしながら、どこでやるかっていうところを決めていきたいな、決めていくところで」とまずは回答。

塙に「そんななか、この『球辞苑』のオファーがあった…」と言われると、又吉は「一瞬、なんでクビになったタイミング？と思いましたけど」と笑わせつつ「でも逆にいつでも行けるなと思ったんで。いつでも行けるっていうのを伝えて」と笑顔で語った。

そして、塙から「まだまだやりたい、と」と聞かれると「そうですね。地の果てまで。日常生活に支障が出るぐらいのケガするまでやりたいです」と現役続行へ並々ならぬ意欲を口にしていた。