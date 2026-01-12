京急百貨店（横浜市港南区）は開店30周年を記念し、2026年1月15日から1月29日まで『第30回大九州展』を開催します。九州の食と工芸が一堂に集まり、店舗を入れ替えながら全89店舗が出店します。

九州の「食」と「技」が集結する14日間

今回の大九州展は、1月15日から21日までの第1弾と、1月23日から29日までの第2弾の2会期で開催。食は第1弾・第2弾で店舗を入れ替え、計74店舗が出店。工芸では計15店舗が出店し、食と工芸をあわせて全89店舗が集結する大規模な物産展となります。

イートインで味わう本場の味 博多ラーメンや佐世保バーガー

イートインコーナーでは、第1弾と第2弾で異なるラーメンの名店が登場します。

第1弾（1月15日〜21日）には、福岡県「博多らーめん Shin-Shin」が登場。スープが絡む細麺と、飲み干したくなるほどの旨みが特徴の豚骨ラーメンを提供します。

第2弾（1月23日〜29日）には、同じく福岡県「博多新風」が出店します。白とんこつ、黒とんこつに加え、今回は京急百貨店オリジナルの「味玉旨辛赤とんこつ」（各日限定30杯・1杯1,500円）も新登場。

ミニイートインコーナーも見逃せません。第1弾では長崎県「バーガーショップ ベルビーチ」による佐世保バーガーが登場。長崎和牛のベーコンチーズバーガーAセットなどを提供します。第2弾には大分県の「萬天楼」による日田焼きそばが新登場します。

実演販売スイーツや30周年記念弁当も注目

会場では店内で調理した出来たての商品を持ち帰れる実演販売も。九州「芋」特集では、福岡県「はにぽて」の「まるごと熟成焼きいもパフェ」や「熟成焼きいもドーナツ」が初登場。宮崎県「味のくらや」の「からいも団子」なども販売。

さらに、京急百貨店30周年記念として、平日限定の「1,500円均一弁当」を用意するといいます。 長崎県「対馬の季節」の特選本マグロ重、長崎県「菜緒家」のレモンステーキ＆角煮丼、鹿児島県「白水乃蔵」の三種のあか牛重など、豪華な弁当をお買い得価格で購入できるチャンスです（各日限定数あり）。

その他、福岡県「かさの家」の梅ヶ枝餅や、長崎県「三井楽水産」の五島鬼鯖棒鮨など、定番の銘菓やグルメも揃います。

アプリ限定クーポンやイベント情報

期間中、京急百貨店アプリクーポンを提示すると、第1弾の「Shin-Shin」、第2弾の「博多新風」のラーメンが100円引きになるキャンペーンを実施します（各先着3,000名）。

また、1月15日には福岡親善大使・國粼成美さんが来場するほか、先着300名に「マルタイラーメン（2人前）」をプレゼントする企画も予定されています。

「第30回大九州展」概要

開催期間：2026年1月15日（木）〜1月29日（木）

第1弾：1月15日（木）〜1月21日（水）

第2弾：1月23日（金）〜1月29日（木）

※1月22日（木）は店舗入替のため開催なし

開催場所：京急百貨店 7階催事場ほか

※1月21日（水）、29日（木）の7階催事場での開催は17時まで

イートイン営業時間：ラストオーダーは各日19時30分まで（1月21日、29日は16時30分まで）

九州の魅力が詰まった14日間、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

（写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）