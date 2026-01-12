【大雪情報】13・14日は冬型の気圧配置が強まり「寒波到来」JCPZ形成の影響で山沿いでは大雪になるところも 交通障害などに注意【気象庁 雪雨シミレーション】
再び寒波到来
気象庁によりますと、日本付近は西から高気圧が張り出し、冬型の気圧配置が緩んできています。
【画像をみる】13・14日は冬型の気圧配置が強まり「寒波到来」JCPZ形成の影響で山沿いでは大雪になるところも 交通障害などに注意【気象庁 雪雨シミレーション】
ただ、あす13日（火）は日本海の低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進み、再び冬型の気圧配置になる見込みです。
13・14日は大雪による交通障害に注意
前線を伴った低気圧が発達しながら北日本に近づくため、次第に雪や雨の範囲が広がるでしょう。日本海側でJCPZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成され雪雲が発達し、大雪となるおそれがあります。
13日～15日にかけて雪と雨のシミュレーション
日本海側では暴風雪に警戒
発達する低気圧が接近し、通過する13日火曜日午後に、特に風が日本海側で強まる見込みです。
北日本日本海側～北陸では14日水曜日にかけて暴風雪や大しけとなるおそれがあるため、荒れた天気に警戒してください。
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報
今後の気象情報に注意してください。