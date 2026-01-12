再び寒波到来

気象庁によりますと、日本付近は西から高気圧が張り出し、冬型の気圧配置が緩んできています。

【画像をみる】13・14日は冬型の気圧配置が強まり「寒波到来」JCPZ形成の影響で山沿いでは大雪になるところも 交通障害などに注意【気象庁 雪雨シミレーション】

ただ、あす13日（火）は日本海の低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進み、再び冬型の気圧配置になる見込みです。

13・14日は大雪による交通障害に注意

前線を伴った低気圧が発達しながら北日本に近づくため、次第に雪や雨の範囲が広がるでしょう。日本海側でJCPZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成され雪雲が発達し、大雪となるおそれがあります。





13日～15日にかけて雪と雨のシミュレーション

日本海側では暴風雪に警戒

あす13日火曜日昼過ぎは雨の降るところが多いですが、その後は寒気が流れ込むため、北日本日本海側～北陸を中心に広く雪が降る予想です。山沿いでは大雪となるところがあるでしょう。14日水曜日にかけて、大雪による交通の乱れや着雪、なだれに注意が必要です。

発達する低気圧が接近し、通過する13日火曜日午後に、特に風が日本海側で強まる見込みです。



北日本日本海側～北陸では14日水曜日にかけて暴風雪や大しけとなるおそれがあるため、荒れた天気に警戒してください。

今後の気象情報に注意してください。