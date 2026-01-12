「上手く連携できたら、もっと盛り上げていけるのかな」男子は史上最多の６万142人も女子は2850人…宮本恒靖会長が集客を思案【選手権】
１月12日に第104回高校サッカー選手権の決勝がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦。前者が３−０で快勝し、初優勝を果たした。
初めて決勝に進んだ２チームが顔を合わせたなか、インターハイ王者の神村学園が序盤から主導権を握り、19分にセカンドボールに鋭く反応した日郄元が先制点をゲット。さらに39分、堀ノ口瑛太が強烈なミドルシュートで突き刺し、リードを２点に広げた。
その後、鹿島学園の反撃に遭うも、GK寺田健太郎のビッグセーブもあり、決して得点を許さず。終了間際の90＋２分に、途中出場の佐々木悠太がもう１点を加えた神村学園が、史上６校目のインターハイとの連覇を達成した。
試合後、日本サッカー協会の宮本恒靖会長が取材に対応。大会を次のように総括した。
「年々選手たちの意識も上がっている。レベルの高い選手が多いなと思ったし、お客さんが徐々に増えていっているのを見ると、大会の価値自体も上がってきているのかなと思う。このテーマ曲を含めてね...この曲が流れれば、国立の情景が思い浮かぶのがずっとあると思うし、イメージを描ける状態を大事にしたい」
この日の入場者数は６万142人で、史上最多を更新した。一方で、前日に神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で行なわれた女子の高校サッカー選手権の決勝（柳ヶ浦が神村学園に１−０で勝利）は、2850人に留まった。宮本会長は男女での差に触れ、こうも語った。
「昨日、女子の高校選手権があったなかで、ちょっと集客には苦しんでいたから、上手く連携できたら、もっと盛り上げていけるのかなと思う」
そして男女で決勝に進んだ神村学園に関しては、中高での６年間で上積みできる部分が大きいと分析した。
「神村に関して言うと、中等部からの高等部ってとこで、昨日の女子の選手もそういうバックグラウンドが多かったし、今日の男子の選手もそういう鍛えられ方をしてるんだろうなと感じた。Jクラブのアカデミーとはまた違う形で定着して、こうやって結果に繋がっている」
宮本会長が「104回目、すごい歴史だな」と口にしたように、長い歴史を持つ選手権はその時々のトレンドに合わせながら、着実にレベルアップしている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
