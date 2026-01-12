INZONE Budsが首位を奪取！ ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10 2026/1/12
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
2位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
3位 G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）
4位 Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）
5位 G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）
6位 Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）
7位 G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset Black
G321-BK（ロジクール）
8位 G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）
9位 PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）
10位 SteelSeries Arctis GameBuds for PlayStation White
61682（SteelSeries）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています
