¡ÖÂç¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢£²²ó¤âÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×²ÆÅß£²´§Ã£À®¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¡£²¸»Õ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡Ö¾¾ß·ÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡1·î12Æü¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤Î²ÆÅß£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï19Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Æü郄¸µ¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë39Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ÎÃæ±û¤«¤éËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ï¼¯Åç³Ø±à¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢·ø¤¤¼éÈ÷¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢90¡Ü£²Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚÍªÂÀ¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂç¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬£²²ó¤âÍ¥¾¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£¡Ö²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¾¾ß·¡ÊÎ´»Ê¡ËÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¼Â¶È¤òÄ¹Ç¯Î¨¤¤¤¿¸Î¡¦¾¾ß·Î´»Ê´ÆÆÄ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤ÏÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
