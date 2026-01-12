V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは9日（金）、1月24日（土）と25日（日）に上田市自然運動公園総合体育館で行われる東京サンビームズとのホームゲーム後に、アフターイベントを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回のアフターイベントではサイン会を実施。各日9選手が参加し、1月24日（土）のGAME1には山村涼香、横田実穂、目黒愛梨、田中瑠奈、佐藤未羽、高野夏輝、西村美海、舛田紗淑、貝塚穂が、25日（日）のGAME2には山本仁菜、村田果捺、宮粼聖、井澤天音、温以勤、石原果林、王美懿、小山晴那、上島彩季が登場予定としている。

サイン会の参加には、会場で渡されるアフターイベントエントリーチケットにフルネーム（カタカナ）を記入の上、そのチケットを第1セット終了までに2階の物販コーナー設置されている抽選箱へ投入することが必要とのこと。1選手につき最大10名まで参加が可能で、希望者が11名以上の場合は抽選に。当選者は2階の物販コーナーに掲示され、試合終了後にアフターイベント待機エリアへ集合。選手による観客のお見送り後にサイン会が開始される。

なお、サインは色紙やノートなどの紙類や信州Ariesオフィシャルグッズに、1人1アイテムまで記入可能。色紙は持参物でも対応可能だが、会場にて1枚100円で販売も行われる。また写真や動画撮影、握手などの接触は禁止。ものによってはサイン対応不可のため、注意が必要だ。

