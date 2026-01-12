ÊÆFRBµÄÄ¹¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¡¡µÄ²ñ¾Ú¸À¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤Î¶¼Ç÷¡×¤ÈÈ¿È¯
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï11Æü¡¢ºòÇ¯¤Î¼«¿È¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò½ä¤ê»ÊË¡Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ°²èÀ¼ÌÀ¤Ç¤³¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¡ÖÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷¤È°µÎÏ¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¡£ÁÜºº¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÇÂçÅýÎÎ¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤È¤·¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©¤ò¶¼¤«¤¹¹Ô°Ù¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤¬Ë¾¤àÍø²¼¤²¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò¼¹Ù¹¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¶ä¥È¥Ã¥×¤¬ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï11Æü¡¢NBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö¡ÊÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÐÍè¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡¾Ê¤«¤éÂçÇæ¿³¤Ø¤Î¾¤´¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏ¸¡¥È¥Ã¥×¡¢¥Ô¥íÏ¢Ë®¸¡»ö¤¬ºòÇ¯11·î¤ËÁÜºº¤ò¾µÇ§¡£FRBËÜÉô¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ë´Ø¤·¤ÆµÄ²ñ¤Ëµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤¬¡¢¾Úµò¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯ÁÊ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£