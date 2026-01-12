杉咲花、“母”とソファでくつろぐ2ショット「カッコいいお母さんで憧れる」「素敵な母娘」
公開中の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公式インスタグラムが12日に更新され、劇中で親子役の天海祐希と杉咲花のオフショットが公開された。
【写真】「素敵な母娘」”母”とソファでくつろぐ杉咲花
天海が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ。2014年1月の初回放送以来、連続ドラマ4作とスペシャル2作の全39話で平均視聴率13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録する人気を誇ってきた。12月18日に最終回を迎えた第5シーズン、そして劇場版『緊急取調室 THE FINAL』をもって12年の歴史に幕を下ろす。杉咲は同作で有希子の娘・奈央を演じる。
「有希子＆奈央の母娘の仲良しショット」とつづり、ソファでくつろぐ有希子と奈央のオフショットをアップ。劇中では、さまざまな凶悪犯と対峙する有希子が母親らしいやさしい笑顔を見せていた。
この投稿に「カッコいいお母さんで憧れる」「お母さんの顔になってる」「素敵な母娘」「ところどころで仕草や表情が真壁母そっくりでした」といった感想が寄せられた。
