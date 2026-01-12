ハイヒール・モモコ、夫とのハワイ満喫ショット公開「素敵なご夫婦」「仲の良さが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月12日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】61歳大御所芸人「旦那さんイケメン」ハワイでの仲良し夫婦ショット
モモコは「久々のハワイ 昨年のお正月は、ベリッシマだったし、次男がいるからラスベガスばかり行ってたけど、やはりハワイ」とつづり、お正月を過ごしたハワイでのオフショットを複数枚投稿。夫ともに観光を楽しむショットや自撮りなどを公開し、仲睦まじい様子を見せている。
この投稿には「素敵なご夫婦」「仲の良さが伝わる」「自然体でいい」「ハワイが似合う」「穏やかな雰囲気」「見ていて和む」「旦那さんイケメン」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ハイヒール・モモコ、久々のハワイで夫婦ショット公開
◆ハイヒールモモコの投稿に反響
