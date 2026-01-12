乃木坂46梅澤美波、大胆ボディスーツ姿で美脚際立つ 2nd写真集先行カット第10弾解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/01/12】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第10弾が解禁された。
【写真】乃木坂キャプテン、美肌輝くワンピ姿
今回公開された先行カットは、ミラノのホテルにて撮影された。ベッドに横たわる“梅ちゃん”が身にまとうのは「これは梅ちゃんにしか着こなせない！」と現場スタッフが声を揃えて絶賛したボディスーツ。深く入ったスリットから惜しみなくのぞく脚は、まさにスーパーモデル級の美しさ。大人な色香漂う表情＆ポージングも見どころとなっている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
