「脚長効果バツグン」「暖かい！」【ユニクロ】40・50代が買い足したい！「優秀パンツ」

冬のデイリーコーデの相棒になるパンツを買い足すなら、おしゃれさんも太鼓判を押すパンツをチェックしてみて。今回紹介する【ユニクロ】のパンツは、ニットやフリース素材であたたかみがあり、美シルエットなうえにリラクシーに穿けそうです。大人の着こなしにも取り入れやすいから、ぜひ売り切れ前にゲットして。

美シルエットのリブニットパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

すっきりとした細リブで、レッグラインをきれいに見せてくれそうなニットパンツ。「ウエストは締め付け感がないのにスタイルがよく見える」と公式サイトで紹介されており、@shocogram__さんも「脚長効果抜群」と絶賛。ニット素材ながら洗濯機で洗えて、お手入れ楽ちんなのも嬉しいポイントです。きれいめにもカジュアルにもデイリーに活躍してくれそう。

寒い日の味方◎ フリース素材のストレートパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\1,990（税込・セール価格）

@ko.wearさんも「暖かい」と紹介する、保温性のあるフリース素材のパンツ。寒さが厳しい今の時期にぴったり。ストンと落ちるワイドなストレートシルエットかつストレッチ性があり、動きやすく楽に穿けそうです。ブラック・ナチュラル・ダークブラウンの全3色展開。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M