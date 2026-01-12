NMB48¥¥ã¥×¥Æ¥ó±ö·î´õ°Í²»¡¢¥Ï¥¿¥Á¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍÇÏ¤ÇÉé¤±¤¿5Ëü±ß¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡ª 1 Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤â
¡¡ÂçºåÅ·ËþµÜ¤Ç 12 Æü¡¢¡Ö NMB48 2026 Ç¯¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ðー À®¿Í¼° Æó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç½¸¹ç¡£ 1 Ç¯¤ÎÊúÉé¤ä 20 ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ª²Ú¤ä¤«¡ª¡Ö NMB48 2026 Ç¯¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ðー À®¿Í¼° Æó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー
¡¡»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÏÃÓÅÄÅµ°¦¡Ê 9 ´üÀ¸¡Ë¡¢ÈÄ³À¿´ÏÂ¡Ê 9 ´üÀ¸¡Ë¡¢ºä²¼¿¿¿´¡Ê 8 ´üÀ¸¡Ë¡¢ºäÅÄ¿´ºé¡Ê 8 ´üÀ¸¡Ë¡¢±ö·î´õ°Í²»¡Ê¥É¥é¥Õ¥È 3 ´üÀ¸¡Ë¡¢ÃæÀîÊþ¹á¡Ê 10 ´üÀ¸¡Ë¡¢À¾Í³¿¿¡Ê 9 ´üÀ¸¡Ë¡¢Ë§²ìÎé¡Ê 9 ´üÀ¸¡Ë¡¢Ê¡Ìî°É¼Â¡Ê 8 ´üÀ¸¡Ë¡¢Ê¡¸¶¶×Èþ¡Ê 11 ´ü¸¦µæÀ¸¡Ë¤Î 10 ¿Í¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤´»²ÇÒ¤«¤é¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÏËÜÅÂ¤Ç¤Ï¤´µ§Åø¡¢¤ªã±¤¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÇÒÎé¤äÇï¼ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¶Ì¶ú¤òÊôÇ¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¬Ìð¡Ê¤µ¤Á¤ä¡Ë¤È¸æ¶À¼é¡Ê¤ß¤«¤¬¤ß¤Þ¤â¤ê¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤´»²ÇÒ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿ ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃæÄí¤Ç¤Î¼èºà²ñ¤Ç20 ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ö·î¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡ËÍÇÏµÇ°¤Ç 5 Ëü±ßÉé¤±¤¿¤Î¤Ç 20 ºÐ¤Î¤¦¤Á¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¸½ºß¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¾ë¥Ûー¥ëµ¬ÌÏ¤Î 1 Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤ÈÌÀ¸À¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë