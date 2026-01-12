さよなら近鉄パッセ閉店SALE開催中！28年間の感謝を込めてお得なアイテムが目白押し
近鉄パッセ最後の50日間
閉店SALE開催中！
名古屋駅のランドマークとして親しまれてきた『近鉄パッセ』が2月28日(土)を持って28年の歴史に幕を下ろします。
長年のご愛顧に感謝を込めて1月10日(土)～2月28日(土)まで「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」が開催されます。
ナゴヤドット読者の皆様にとっても『近鉄パッセ』での文字通り最後のお買い物チャンスです。
50日間で変わる
3ステージのお得な企画
閉店SALEは単発ではなく、3つのフェーズで展開されます。
【第1弾】
1/10(土)～2/1
大感謝SALE
【第2弾】
2/2～2/18
ラストスパートSALE
【第3弾】
2/19～2/28(土)
ファイナル10days
どの期間も、人気ブランドのファッションアイテムや雑貨などが特別プライスで登場。
週替わりの展開や食品フロアでのセール企画も予定され、期間中はリピート必至でお気に入り探しを楽しめます。
名古屋在住の大人女子にとって『近鉄パッセ』はカジュアルからトレンドまで幅広いブランドを扱う定番スポットでした。
人気のアウターやバッグ、アクセサリーからデイリー雑貨までSALE対象となるということで、期間が進むごとに商品が変わるので、やっぱり早めのチェックがお勧めです。
「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」の続報や閉店当日のイベント内容については、2月中旬頃に告知があるそうです。
近鉄パッセの思い出を振り返る企画も
イベントはSALEだけではありません。『近鉄パッセ』の歴史や名古屋の街で過ごした時間を振り返る特別企画展も同期間中に開催されます。
①～Pass’e の軌跡～
みんなの青春！ファッションヒストリー
・期間1/10(土)～2/28(土)
・5階エスカレーター横特設コーナー
近鉄パッセの歴史とともに、ファッション、アイテム、カルチャーの移り変わりを年表ボードにした特設コーナーを設置します。
28年分のファッションアイコンやイベントの変遷を振り返る展示で、ナゴヤドット読者の皆様の中にも、思わずあの頃を思い出す人も多いはず。
②ありがとうメッセージ
・期間1/10(土)～2/28(土)
・動画放映 1階デジタルサイネージ、閉店特設サイト
・特設ボード 2階エスカレーター横特設コーナー
近鉄パッセで勤務するスタッフから、感謝のメッセージをサイネージ動画（音声）や特設ボードでご紹介します。
③みんなの想い出 寄せ書き広場
・期間1/30(金)～2/28(土)
・4階特設会場
メッセージやイラストなど『近鉄パッセ』の想い出を自由に書くことができるスペース。
まとめ
閉店を惜しむ人も多い
名古屋トレンドの象徴で
最後のショッピングを
前身の『近鉄東海ストア』開業から数えると実に59年間という長い歴史の中、名古屋のトレンド発信地として多くの女性に愛されてきました。
この閉店SALEはお得にお買い物ができるだけでなはい、ともに過ごしてきた日々とのお別れの時間でもあります。
28年分の感謝と名古屋のファッションシーンの歴史を感じられる特別な機会です。
『近鉄パッセ』での最後のショッピングを、たくさんの思い出と一緒にぜひ楽しんでください。
店舗名：近鉄パッセ
住所：名古屋市中村区名駅1-2-2
営業時間：8･9F10:00～21:00、1～7Fは～20:00、B1Fは～20:30
定休日：無休
公式サイト：https://www.passe.co.jp/