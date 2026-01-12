

急な坂道を駆け上がる速さを競う、恒例の「一番福選手権」 香川県丸亀市一番丁

香川県丸亀市の丸亀城で急な坂道を駆け上がる速さを競う、恒例の「一番福選手権」が開かれました。

兵庫県の西宮神社の「福男選び」にちなみ、丸亀市観光協会が毎年この時期に開いています。7回目を迎えた今回は小学生、中学生、一般の3部門に合わせて219人が参加しました。

コースは天守へ続く、傾斜約10°の「見返り坂」約100mです。2人ずつ走ってタイムを計測。参加者は「一番福」を目指して急勾配を一気に駆け上がりました。

（参加した小学生）

「（走り切れて）とてもうれしかったです」

可愛らしいアイテムをつけて初めて参加したのは善通寺市の小学2年生、杉田喜一治さんです。

（小学2年 杉田喜一治さん）

「（Q.何の帽子付けているの？）肉。速く走る！」

普段は野球や水泳に励んでいるという杉田さん、35秒93のタイムで走り切りました。

（小学2年 杉田喜一治さん）

「しんどかったです。みんなに『肉』って言われてうれしかった。（2026年は）水泳で1位になる」