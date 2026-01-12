歌手のBoA（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「SM ENTERTAINMENT」との契約終了を報告した。

この日、SM ENTERTAINMENTは「この度、長時間に及ぶ話し合いを経て、BoAとSM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりました」と発表。

そして「2000年に13歳でデビューしたBoAは、デビュー25周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した「海外進出のアイコン」であり、「アジアの星」として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、K-POP旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました」と、その功績を称えていた。

契約終了の発表を受け、BoAはインスタグラムを更新。「無償の愛を分かち合った分だけ、未練なく旅立ちます。共に過ごした時間に感謝するとともに、今後も輝かしいSMエンターテインメントを応援いたします。ありがとうございました」と古巣への感謝をつづった。

この投稿には各国のファンから「どこに行っても応援してるよ」「これからも愛してる」などのコメントが寄せられていた。

BoAは13歳の若さで2000年8月25日に韓国でデビュー。それから1年を待たず、01年5月に日本デビュー。02年には韓国出身アーティスト初の「オリコン1位」「ミリオンセラー」「日本レコード大賞金賞」「紅白歌合戦出場」と、次々と偉業を成し遂げた。

28歳だった14年に同事務所の取締役に就任。また24年に日韓両国でデビューした男性アイドルグループ「NCT WISH」の総合プロデューサーを務めるなど“裏方”でも力を発揮していた。