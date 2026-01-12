乃木坂46梅澤美波、“圧”がすごすぎる美脚ショット 大胆ボディスーツ姿を披露
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、先行カット第10弾として美脚の“圧”がすごすぎる大胆ボディスーツ姿が公開された。
【写真】すごすぎ！美脚でさすがの”圧”を見せてくる梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
ミラノのホテルにて撮影された今回のカット。ベッドに横たわる梅澤が身にまとうのは、「これは梅ちゃんにしか着こなせない！」と現場スタッフが声を揃えて絶賛したボディスーツ。深く入ったスリットからは惜しみなく美脚を披露してい。大人な色香漂う表情＆ポージングに注目の1枚となっている。
