『ばけばけ』恥ずかしくてヘブンを名前で呼べずにいて… 第72回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第72回（13日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、晴れて夫婦となったトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。2人は司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）と4人で暮らすことになる。勘右衛門（小日向文世）、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出！かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。そして始まる家族４人での新生活！しかし、トキはある不安を抱えていた。
今回は、新婚生活がはじまった。しかし、トキ（高石あかり）は恥ずかしくてヘブン（トミー・バストウ）を名前で呼べずにいた。そんな中、新居で迎えるはじめての朝食。はじめて食べるトキの手料理にヘブンは驚く。そこに、引っ越しを聞きつけた梶谷（岩崎う大）が取材に訪れる。日本人と暮らすのは大変でしょ？と梶谷に聞かれたヘブンは、自分は日本人だし、正座も苦ではないと宣言する。翌朝それが記事になり、とんでもないことになる。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、晴れて夫婦となったトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。2人は司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）と4人で暮らすことになる。勘右衛門（小日向文世）、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出！かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。そして始まる家族４人での新生活！しかし、トキはある不安を抱えていた。