◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

優勝には届かなかったが、鹿島学園のＵ―１７タイ代表にも選出されているＧＫプムラピー・スリブンヤコ（２年）が、６万超のスタンドを何度も沸かせた。

１点ビハインドの前半３０分過ぎ、守備陣がエリア内で相手を倒してＰＫを献上したが、町田への加入が内定している神村学園・徳村のゴール左を狙ったキックを完璧に読み切ってセーブした。

後半にもゴール前のピンチで連続セーブを見せるなど、最後尾でチームを支え続けた。今大会を通して、身長１９１センチの高さを生かしたハイボール処理や、高いセーブ能力に、飛距離の出るキックでも存在感を発揮した。

高１でタイからサッカー留学を決意。未知なる挑戦だったが、強い覚悟を胸に秘めて来日した。

「中３の時はタイであまり出られなかったので、タイでサッカーを１回はやめたいという気持ちがあった。でも、鹿島学園で自分もう１回サッカーをやりたい、新しい人生を作りたい」

その思いを原動力に練習を続け、仲間とは積極的に会話を重ね、今では日本語も堪能。チームメイトに関西出身の選手が多いことから、指示の声は関西弁になることも多いという。大舞台で放った輝きは、最高学年となる来年につながるはずだ。（後藤 亮太）