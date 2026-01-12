ロッテのドラフト３位、最速１４８キロ左腕の奥村頼人（１８）＝横浜＝が１２日、同期の同１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝とともに“国宝級エース”へ上り詰めることを誓った。

運命のドラフトを終えた１１月。奥村は一人、合宿所のある能見台から京急に乗って、上大岡の映画館に向かった。大ヒット作「国宝」を見るためだ。「３時間めっちゃ楽しかった。ポップコーンを食べながらです。感化されて、ステッカーをスマホの裏に挟んでいます」。長時間ゆえに心配されたトイレも気にならず、スクリーンに釘付けになった。

同作は立花喜久雄（吉沢亮）が、血筋が重視される歌舞伎の世界で大物俳優の息子・大垣俊介（横浜流星）としのぎを削り、芸に生涯をささげる―というもの。石垣と奥村はともに甲子園を沸かせ、高校日本代表で共闘した好敵手だ。映画同様、若き２人の切磋琢磨（せっさたくま）に注目が集まるが、「映画では片方だけでしたけど、両方が『国宝』になれるように頑張ります」と意気込んだ。

この日はロッテ浦和で、新人合同自主トレ３日目に充実の表情で臨んだ。「朝は起きられないので、石垣に起こしに来てもらってます」と笑わせた。「質の高い、唯一無二の真っ直ぐを磨いていきたい」と奥村。「青春編」が始まる。野球も歌舞伎もまずは、稽古あるのみだ。（加藤 弘士）