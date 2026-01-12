杉本彩、手作りはまぐり料理2品披露「お店のクオリティ」「器や盛り付けがすごく綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の杉本彩が1月11日、自身のInstagramを更新。はまぐりを使った手料理を披露した。
【写真】57歳ベテラン女優「シメまで美味しそう」豪華はまぐり料理2品公開
杉本は「毎年、この時期にいただく“はまぐり”を今年は、まず、ワイン蒸しに そして、翌日は“はまぐり鍋”にしてはまぐりの旨みたっぷりのお出汁に今年は中華麺を入れていただきました」と2日間にわたってはまぐり料理を楽しんだとコメント。送られてきた調理前のはまぐりや、ワイン蒸し、はまぐりの他に豆腐や野菜類の入った鍋、締めの中華麺の写真を公開した。
この投稿に「シメまで美味しそう」「器や盛り付けがすごく綺麗」「お店のクオリティ」「おしゃれ」などという声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
