BoA、SMエンタと契約終了 デビューから25年所属「SMの誇りであり象徴」「アジアの星」【全文】
【モデルプレス＝2026/01/12】アーティストのBoA（39）の公式サイトが1月12日に更新され、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となり専属契約を終了することを発表した。
日本の公式サイトでは「いつもBoAを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出し「この度、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりましたのでお知らせいたします」と発表。「BoAの輝かしい歩みを常に近くで共にしてくださった日本の多くのファンの皆様、支えてくださった多くの関係者の皆様へ、改めて心より感謝申し上げます」と感謝を伝え、今後のファンクラブに関する詳細については後日案内すると伝えた。
韓国発表では、「2000年に13歳でデビューしたBoAは、デビュー25周年を超えた現在まで、アジア全域に韓流文化を開拓した『海外進出のアイコン』であり、『アジアの星』として多くのグローバル音楽ファンの皆様の支持を受け、K-POP旋風を率いる多くの後輩たちのロールモデルとなりました」とこれまでのBoAの活動を称えたSM ENTERTAINMENT。「パイオニアであり先駆者として、BoAがこれまで歩んできた道のりの中で、絶え間ない努力と情熱により、輝かしい成果と比類なき記録を残してきました」と振り返り「韓国大衆音楽の世界に新しい歴史を刻んだBoAのデビューから、No.1アーティストとなりプロデューサーとして成長した現在までのあらゆる瞬間を記憶し、その眩い軌跡を共にできたことを心より光栄に思います」と記した。
また「BoAは25年間、SMの誇りであり、象徴でした」とし、「SM ENTERTAINMENTとの専属契約は終了しますが、BoAが今後の新たな活動と挑戦の中で自身の力を存分に発揮し、『アジアの星』としてさらに輝き続けていくことを応援いたします」とエール。最後には「アーティストとしてのみならず、クォンボアとしての未来を応援し、心から幸せを祈ります。 新たに広がるBoAの今後の活躍に、たくさんの愛と応援をお願い申し上げます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
BoAは1986年11月5日生まれ、ソウル出身。2000年8月に韓国でデビューを果たし、2001年5月30日に日本デビュー。韓国活動のみならず、日本やアジア全域でも活発に活動し“海外進出のアイコン”としてK-POP文化を世界へ広め、パイオニア的存在として知られている。2014年にはSM ENTERTAINMENT取締役にまで就任。2024年からはグローバルグループ・NCT（エヌシーティー）の派生ユニットであるNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）の総合プロデューサーを務めている。
