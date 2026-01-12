強い寒気の影響で全国的に大雪となりました。この大雪でうれしい悲鳴をあげるのは、スキー場です。岐阜県飛騨市の飛騨かわいスキー場では、雪景色が広がるゲレンデで午前中から大勢の客がスキーやスノーボードを楽しみました。

（客）

「昨日いっぱい降ったので、楽しみに来た。雪質もいいです！」

実はこのスキー場、12月に取材したときには雪不足で、茶色い地面がむき出しの状態。年内にオープンすることはできませんでした。

「うれしい限りです…ひとまずは安心」

これがきのうからの大雪で積雪は約70センチに。年明け6日に積雪50センチ、2基のリフトで営業を始めましたがきょう、ようやく3基あるリフトすべて動かしての営業にこぎつけました。

（飛騨かわいスキー場 前田幸憲さん）

「うれしい限りです。白く染まったゲレンデに来ていただいた時の（お客さんの）最初の笑顔が、なんとも言えない。ひとまずは安心」

このスキー場で雪不足で年をまたいでのオープンとなったのは、おととし以来だということです。