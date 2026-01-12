◇全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日 MUFG国立）

神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（前半2―0）で破り、創部24年目、12回目の出場で悲願の選手権初優勝を飾るとともに、史上6校目となる全国高校総体（インターハイ）との“夏冬2冠”を達成した。鹿児島県勢の優勝は第74回大会（1995年度）、第83回大会（2004年度）の鹿児島実以来、21大会ぶり3度目となった。

前半19分にFW日高元（3年）が得点ランキング単独トップとなる今大会7点目の先制ゴール。同39分にはMF堀ノ口瑛太（3年）が追加点を挙げ、後半アディショナルタイムの47分には途中出場のMF佐々木悠太（3年）がダメ押し点を挙げた。

表彰式後、日本テレビのインタビューにやや堅い表情で受け答えしていた有村圭一郎監督（48）の表情が緩んだのは、解説を務めた鹿児島実の先輩・城彰二氏（50）から声をかけられた時。「最後、勝った瞬間に泣くのかなと思ったら、泣かないですね？」と問割れると「いや、何か信じられなくて涙が出てこなかったです」と笑顔で答えた。有村監督は鹿児島実の1995年度優勝メンバーで、指揮官としても栄冠を手にした。「僕の人生の中でこんな大きなことを子供たちが見せてくれて、本当によかった」と選手たちに感謝した。

▽神村学園 1956年（昭31）創立で全日制・通信制併設の私立校。97年に女子校から共学化。モットーは「やかぜ（やればできる！かならずできる！ぜったいできる！）」。サッカー部は02年創部。男女の硬式野球部、女子駅伝部なども強豪。