¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à 3-0 ¼¯Åç³Ø±à(12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¡¢¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¡¢½é¤ÎÁª¼ê¸¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¡£¤·¤«¤··Þ¤¨¤¿·è¾¡¡¢ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÁ°È¾19Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾30Ê¬¤Ë¤ÏPK¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼ ¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³Áª¼ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Á°È¾39Ê¬¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¼¯Åç³Ø±à¤ÏDFÀ¶¿åºó¶êÁª¼ê¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¸åÈ¾11Ê¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÌ£Êý¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤âÀ¶¿åÁª¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é·èÄêµ¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¯Åç³Ø±à¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·èÄêÅª¤Ê3¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏJ1¤ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢J2¤ò¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬À©¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø¤¬Í¥¾¡¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¿á¤¯¡È°ñ¾ëÀûÉ÷¡É¤ò¼¯Åç³Ø±à¤â´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¸«»ö¤ËÌ´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â½éÍ¥¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¢¦»î¹ç·ë²Ì
¿ÀÂ¼³Ø±à 3-0 ¼¯Åç³Ø±à
ÆÀÅÀ¡Ú¿ÀÂ¼³Ø±à¡ÛÆü郄¸µ(Á°È¾19Ê¬)¡¢ËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ(Á°È¾39Ê¬)¡¢º´¡¹ÌÚÍªÂÀ(¸åÈ¾47Ê¬)