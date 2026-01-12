お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が12日、自身のインスタグラムを更新。正月休みに訪れたハワイでの写真を披露した。

モモコは「久々のハワイ」と書き出し、「昨年のお正月は、ベリッシマだったし、次男がいるからラスベガスばかり行ってたけど、やはりハワイ」と告白。「高いけどハワイ！最高のハワイ！」と伝えた。

そして「気候が好き 食べもんが好き 売ってるもんが好き

住んでる人が好き 住んでなくてもハワイで会う人が好き」と“お気に入り”ポイントを挙げ、「てなわけで、ハワイに行ってきました」と、夫の小林政仁さんとの2ショット写真をアップした。

続く投稿では「ハワイで家族集合！！」と明かし、「行く日も帰る日もバラバラ…飛行機もバラバラ 今回は、あたしはハワイアン航空 今回は、知り合いに別荘をお借りしました！」と告白。「場所もお部屋も最高 一生借りたい！！」と願った。

また「歩いてアラモアナ！毎日アラモアナ 本当にゆっくり出来ましたぁ」と堪能。「子どももお休みもらえて、感謝！！」とつづった。

モモコは1992年に番組の企画で知り合った政仁さんと結婚。95年に長男、99年に次男、2002年に長女を出産した。今年6月には「長男仁一郎が入籍しました」と発表。次男については「ラスベガスに行って、小さな会社を友達とやっております」と明かしている。